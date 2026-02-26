  • İSTANBUL
Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her gücü "kara para" ve "terör" yaftasıyla boğmaya çalışan Washington yönetimi, İsviçreli bankanın ABD finansal sistemine erişimini engellemek için skandal bir teklif hazırladı. Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) üzerinden yürütülen bu operasyonla, bağımsız finans kuruluşlarına gözdağı verilirken, dolar hegemonyası bir silah gibi kullanılmaya devam ediliyor.

ABD yönetimi, Rusya ve İran bağlantılı işlemler dahil kara para aklama ve yasa dışı finans faaliyetlerine imkan sağladığını öne sürdüğü İsviçreli MBaer Merchant Bank'ın (MBaer) ABD finansal sistemine erişimini engellemeyi teklif etti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Ağı'nın (FinCEN), "Rusya ve İran bağlantılı yasa dışı aktörlere sağladığı finansal destek nedeniyle" MBaer'in ABD finansal sistemine erişimini kesmeyi öngören bir kural önerdiği belirtildi.

Açıklamada, FinCEN tarafından önerilen kuralın nihai hale gelmesi halinde ABD finansal kuruluşlarının MBaer için veya MBaer adına muhabir hesap açması ya da sürdürmesinin yasaklanacağı ifade edildi.

 

MBaer ve çalışanlarının, kuruluşundan bu yana "Rusya bağlantılı kara para aklamayla ilişkili yolsuzlukların kolaylaştırılması" ve "İran yanlısı yabancı terör örgütleri adına kara para aklama ve terörün finansmanı" faaliyetleri dahil, kara para aklama ve yasa dışı finans faaliyetlerine imkan sağladığı öne sürülen açıklamada, bankanın çeşitli yasa dışı aktörler için ABD doları sistemine kritik bir erişim noktası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun ABD'nin ulusal güvenliğini riske attığı ve ülkenin finansal sisteminin bütünlüğünü zedelediği vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "MBaer, İran ve Rusya ile bağlantılı yasa dışı aktörler adına ABD finansal sistemi üzerinden yüz milyonlarca doları aktardı. Bankalar şunu bilmelidir ki ABD Hazinesi, sahip olduğumuz tüm yetkileri kullanarak ABD finansal sisteminin bütünlüğünü kararlılıkla koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

