Temizlikçi ücretleri uçtu! 3+1 evin temizliği için...

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, temizlik hizmetlerini de vurdu. 2026’da net asgari ücretin 28 bin 75 liraya yükselmesiyle birlikte gündelikçi ücretleri adeta el yakıyor. Büyük şehirlerde yoğun talep gören ev temizliği artık lüks haline geldi. Daire büyüklüğü ve işin kapsamına göre günlük ücretler 2 bin liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıkıyor.

Sektörde resmi bir tarife bulunmaması nedeniyle fiyatlar tamamen temizlikçinin inisiyatifinde belirleniyor. Güncel piyasa ortalamalarına göre ücretler şöyle sıralanıyor: Stüdyo ve 1+1 dairelerde ayrıntılı temizlik hizmeti 2 bin liradan başlarken, 2+1 evlerde eşya yoğunluğu ve temizlik detayına bağlı olarak 4 bin liraya kadar yükselebiliyor. En yüksek rakamlar ise 3+1 ve daha büyük evlerde görülüyor; ayrıntılı temizlik talebiyle 6 bin lirayı bulan ücretler artık nadir değil.

 

EK HİZMETLER İÇİN BİN LİRAYA KADAR İLAVE ÜCRET

Birçok gündelikçi ütü, yemek hazırlama gibi ek işleri reddederken, bunları kabul edenler ekstra ücret talep ediyor. Araştırmalara göre bu tür ek hizmetler için bin liraya varan ilave ödemeler isteniyor. Yoğun talep karşısında pazarlık gücü büyük ölçüde temizlik çalışanlarında bulunuyor.

 

NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?

Fiyatlardaki sıçramanın temel sebepleri arasında asgari ücretteki artış, ulaşım ve malzeme giderlerindeki yükseliş ile güvenilir ve deneyimli eleman sayısındaki sınırlılık yer alıyor. Kayıtdışı çalışmanın yaygın olduğu bu sektörde ücretler ev sahibinin bütçesiyle temizlikçinin beklentisi arasında pazarlıkla şekilleniyor. Birçok aile artık haftalık yerine daha seyrek temizlik yaptırırken, bazıları da kendi temizliğine yöneliyor.

Kaynak: NTV

