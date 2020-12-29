Yılbaşında okullar kapalı olacak mı?
Yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşında okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. 1 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Okullar tatil mi? Yılbaşı tatilinde online ders olacak mı? Sınav olacak mı?
Öğrenciler yılbaşında okulların tatil olup olmadığını ve 31 Aralık tarihinde yarım gün tatil gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Peki yılbaşında okullar tatil mi, perşembe okullar tatil mi?
31 Aralık'ta okullar tatil mi?
31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almadığı için 31 Aralık perşembe günü okullar tatil olmayacak.
Yılbaşında okullar tatil mi?
1 Ocak 2021'nin resmi tatil olması nedeniyle 1 Ocak tarihinde okullar tatil olacak.