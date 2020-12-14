Yılbaşı resmi tatil mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamalara yenilerin eklenip eklenmeyeceğini ve 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? | Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olur?

Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Ülkemizde hafta içi hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar yılbaşında 4 günlük bir kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan önemli açıklamalarda bulundu. İlhan, “Önümüz yılbaşı biliyorsunuz. 2 gün zaten hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Yılbaşı akşamı da kısıtlanmalı. Cuma günü, zaten akşam saatinde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Cuma günü gündüz de resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde aslında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum. Bunun hem vaka hem hasta sayısına olumlu yansıyacağı kanısındayım” dedi.