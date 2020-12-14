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Yaşam Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?
Yaşam

Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

4 gün sokağa çıkma yasağı olur mu? | Koronavirüs saygını sebebiyle ülkemizde kısıtlamaların pek çoğu geri geldi. 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasaklarından, dükkanların açılış kapanış saatlerine kadar pek çok alanda kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Vatandaşlar 1 Ocak haftasında kaç gün sokağa çıkma yasağının olacağını araştırıyor. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:42:00 -
Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Yılbaşı resmi tatil mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamalara yenilerin eklenip eklenmeyeceğini ve 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? | Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olur?

Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Ülkemizde hafta içi hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar yılbaşında 4 günlük bir kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan önemli açıklamalarda bulundu. İlhan, “Önümüz yılbaşı biliyorsunuz. 2 gün zaten hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Yılbaşı akşamı da kısıtlanmalı. Cuma günü, zaten akşam saatinde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Cuma günü gündüz de resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde aslında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum. Bunun hem vaka hem hasta sayısına olumlu yansıyacağı kanısındayım” dedi.

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