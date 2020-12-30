Yılbaşında çalışanlara çift mesai ücreti mi verilecek?

1 Ocak 2021 tarihi tatil ilan edilirken, çalışanlar 31 Aralık 2020 Perşembe gününün yarım gün olarak mı çalışıldığını merak ediyor. 31 Aralık kamu kurumları ve kuruluşlarında veya özel sektör alanlarında yarım gün tatil olmamaktadır. Bu nedenle çalışanlar tam gün çalışacağı için o gün alacağı mesai ücretini alırlar.

Ulusal bayramlar ve genel tatillerin çalışma saatleri değişiklik gösterir. Örnek olarak 29 Ekim tarihinde her yer tatilken 28 Ekim tarihin hem kamu kurumları hem de özel sektörde çalışanlar için yarım gün tatil olarak belirlenmiştir. Fakat 28 Ekim tarihinde çalışanlar yarım gün yerine tam gün çalıştığı takdirde ödenecek olan mesai ücreti değişir. Örneğin günlük yevmiyesi 120 TL olan bir çalışan 28 Ekim’de tam gün çalıştığı takdirde 120 TL günlük ücretini alır ve ekstra 120 TL’nin yarısı olan 60 TL daha alacaktır. Yani toplam o gün aldığı mesai ücreti 180 TL olmaktadır.

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununa göre 1 Ocak 2021 tarihi resmi olarak tatil belirlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak 2021 tarihinde çalışmayacaktır. Ancak bazı özel sektör alanlarında tam gün veya yarım gün iş başı yapılabilir. Bu durumda 1 Ocak günü iş başı yapan çalışanlar hem o günün hem de bir tam gün mesai ücreti almaktadırlar. Örnek olarak 120 TL tam gün ücreti alan bir çalışan 1 Ocak günü tam gün veya yarım gün çalışması durumunda 120+120 TL olmak üzere toplam 240 TL alacaktır.