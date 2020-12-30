Yılbaşı yasağını öyle bir çarpıttı ki… Solcular kendi okurunu aptal yerine koydu!

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tam 1 yıl önce Çin’de etkisini göstermeye başladı. Mart’tan itibaren Türkiye’de de görülen koronavirüs, hâlâ hızla yayılmaya devam ediyor. Salgına karşı alınan tedbirleri hastalığın yayılmasını bir nebze engellerken, kalabalık kitlelerin toplanmasını engellemek için ek önlemler de alınıyor. Bu kapsamda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, yılbaşı öncesi ve sonrasında insanların bir araya gelmesi engellendi.

Solculardan devlete iftira

Sol medya, yılbaşında insanların sokağa çıkmasını engelleyen tedbirlerden rahatsız oldu. Başını Halk TV’nin çektiği solcu güruh, çirkin haberlerle Bolu Valisi Ahmet Ümit’i hedef aldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yılbaşında insanların birbirlerine misafir olmalarını engellemek niyetiyle tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, “Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak” dedi.

Ümit’in bu sözleri, sol basın tarafından, “Kalabalık nüfusa sahip ailelere ceza kesileceğini söyledi” algısı oluşturularak servis edildi. Halk TV yaptığı haberde, “Vali, Türkiye gerçeğini unuttu” ifadesine yer verildi. Ayrıca haber görselinde kalabalık bir ailenin fotoğrafı kullanılarak daha güçlü bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

Diğer sol medya kuruluşlarının da haberi aynı algıyla servis etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Okuru aptal yerine koyuyorlar

Söz konusu haberle devleti itibarsızlaştırmaya çalışan solcular, kendi okurlarını adeta aptal yerine koyuyor. Okur söz konusu başlığı gördüğü zaman kafasında farklı bir algı oluştuğu halde, haberi okuduğu zaman gerçeği görüyor. Solcular bu yalan başlıklarıyla her geçen gün güvenilirliklerini yitirirken, basın etiğinden bihaber olduklarını da gözler önüne seriyorlar.