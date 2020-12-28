  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Ekonomi

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı saat kaçta hangi gün başlayacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yılbaşı sebebiyle sokağa çıkma yasağı günü uzatıldı. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? | 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşında marketler açık mı? | Yılbaşı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:50:00 -
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Koronavirüs salgınında vakaların azalması için pek çok tedbir uygulanıyor. Bunlardan biri de sokağa çıkma kısıtlaması. Yılbaşı sebebiyle sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Milyonlarca kişi yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulamasının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de sokağa çıkma yasağı başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, balıkçılar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde dışarı çıkmaları yasak. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların temel ihtiyaçları söz konusu günlerde Vefa Sosyal Destek Birimlerince karşılanacak. Vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan ulaşabilecek.

Nakdi destek ücreti uzatıldı mı? | Ücretsiz izin maaşı kaç ay uzadı?
Nakdi destek ücreti uzatıldı mı? | Ücretsiz izin maaşı kaç ay uzadı?

Ekonomi

Nakdi destek ücreti uzatıldı mı? | Ücretsiz izin maaşı kaç ay uzadı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan flaş Gelecek ve DEVA Partisi talimatı!
Siyaset

Erdoğan'dan flaş Gelecek ve DEVA Partisi talimatı!

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata dikkat çeken uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Kimsenin ötekileştirilmemesini i..
Şii lider Tufeyli Hamaney ve İran’ı fena bombaladı!
Gündem

Şii lider Tufeyli Hamaney ve İran’ı fena bombaladı!

Şii lider Subhi et-Tufeyli, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i Amerika ve haçlılarla işbirliği yaptığını belirterek Tahran yönetimi..
Azerbaycan acı haberi duyurdu: Ermeni askerlerin saldırısı...
Dünya

Azerbaycan acı haberi duyurdu: Ermeni askerlerin saldırısı...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan mevzilerine düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay