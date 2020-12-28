Sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Koronavirüs salgınında vakaların azalması için pek çok tedbir uygulanıyor. Bunlardan biri de sokağa çıkma kısıtlaması. Yılbaşı sebebiyle sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Milyonlarca kişi yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulamasının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de sokağa çıkma yasağı başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, balıkçılar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde dışarı çıkmaları yasak. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların temel ihtiyaçları söz konusu günlerde Vefa Sosyal Destek Birimlerince karşılanacak. Vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan ulaşabilecek.