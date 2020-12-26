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Yaşam Yılbaşı ne zaman hangi gün? | Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı var?
Yaşam

Yılbaşı ne zaman hangi gün? | Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı var?

31 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? | 2021 yılına kısa bir zaman kala milyonlarca kişi yılbaşının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Yılbaşı tatili kaç gün? | 31 Aralık tatil mi? | Yılbaşından kaç gün sokağa çıkma yasağı var?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:40:00 -
Yılbaşı ne zaman hangi gün? | Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı var?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak? | 1 Ocak'ta marketler açık mı?

Yılbaşı ne zaman hangi gün? | Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı var?

Yılbaşı sebebiyle 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00’de sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlama 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, balıkçılar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Marketler açık mı? | Marketler bakkallar fırınlar kaça kadar açık?
Marketler açık mı? | Marketler bakkallar fırınlar kaça kadar açık?

Yaşam

Marketler açık mı? | Marketler bakkallar fırınlar kaça kadar açık?

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