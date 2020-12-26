Yılbaşı ne zaman hangi gün? | Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı var?
31 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? | 2021 yılına kısa bir zaman kala milyonlarca kişi yılbaşının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Yılbaşı tatili kaç gün? | 31 Aralık tatil mi? | Yılbaşından kaç gün sokağa çıkma yasağı var?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak? | 1 Ocak'ta marketler açık mı?
Yılbaşı ne zaman hangi gün? | Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı var?
Yılbaşı sebebiyle 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00’de sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kısıtlama 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.
1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, balıkçılar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabilecek.
Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.
Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.