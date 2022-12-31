Yılbaşı kutlamak isteyen Müslümanların okuması gereken müthiş bir yazı

“Müslümanlar yılbaşı gecesini kutlayamazlar...” başlıklı yazısında Sandıkçıoğlu;

“Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, Müslümanların uzaktan, yakından Noel’le veya yılbaşı ile hiçbir alakaları yoktur. Gerçek bir Müslüman kesinlikle yılbaşı kutlamalarına katılmamalıdır. Zaten günümüzde yılbaşı kutlamaları maksadını aşarak; insanları kandırmak ve ekonomik çıkar temin etmekten başka bir şey değildir. Hepsi oyun, hepsi çıkar, hepsi sömürü düzeninin bir parçası.” diyor ve bu sömürü düzenini tüm gerçekliği ile ortaya çıkartarak kendisine “ben de Müslümanım” diyenlere bir çağrıda bulunuyor.

“Ey Müslüman!

Dünyanın birçok yerinde Müslüman kanı akarken, altı yaşında Müslüman çocuklar tutuklanıp ceza evlerine götürülüp, mahkeme edilip ve cezalar verilirken, dünya çapında Müslümanlara amansız şekilde zulüm ve işkenceler yapılırken, bebekler açlık, susuzluk ve ilaç olmadığı için ölürken., milyonlarca Müslüman vatanlarından sürgün bir hayat yaşarken…

Kudüs’te Mescid-i Aksa ağlarken, dünyanın herhangi bir köşesinde bulunan: Ey Müslüman! Sen hala Noel kutlamalarına katılacak mısın? Ey Müslüman! Sen hâlâ çocuklarına paralar vererek; çatapatlar, havai fişekler aldırıp yılbaşı gecesi patlattıracak mısın? Sen de sırf yılbaşı olduğu için kasaba, markete koşarak hindi veya çeşitli yiyecekler, kuru yemişler alıp evinde çocuklarınla yılbaşı gecesi kutlayacak mısın?... Şunu çok iyi bilmelisin ki, Yılbaşının Müslümanların dinleri ile inançları ile, örfleri ile, adetleri ile, gelenek, görenek, töre ve kültürleri ile uzaktan yakından hiçbir alakaları yoktur.”

Sandıkçıoğlu’nun “Müslümanlar yılbaşı gecesini kutlayamazlar...” başlıklı yazısında, Müslüman olma aidiyet duygusunu taşıdığı halde yılbaşı kutlamalarına katılmak isteyenleri ilgilendiren çok önemli tavsiyeler var.

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