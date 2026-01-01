'Yılbaşı kültürel yozlaşmanın en büyük göstergesidir!'

Gaziantep Diyanet Sen Şube Başkanı Müslüm Göral, her yılın sonunda olduğu gibi, bu yıl da toplumun inanç değerleriyle, kültürel kodlarıyla ve tarihi birikimiyle hiçbir ilgisi olmayan "yılbaşı" ve "noel" dayatmalarıyla karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti.

Göral, İslam'da yeri olmayan yılbaşı kutlamalarının kültürel yozlaşma olduğuna dikkat çekti.

Göral, "Diyanet-Sen olarak, yaklaşan miladi yılbaşı öncesinde halkımızı bilinçlendirmek ve inancımızın gerektirdiği duruşu hatırlatmak milli ve manevi değerleri kendine şiar edinen bir sivil toplum kuruluşu olarak boynumuzun borcudur. Kaynağı Pagan dinlerine dayanan, daha sonra Hristiyanlık tarafından adapte edilen ve günümüzde kapitalist tüketim ekonomisinin bir pazarlama aracı haline gelen noel kutlamaları, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktan farksızdır." dedi.

"Müslüman, başkasına özenen değil, örnek olandır"

Müslümanın yol gösterici olması gerektiğine değinen Göral, "Ne yazık ki kitle iletişim araçları, süslemeler ve kampanyalar aracılığıyla bu batıl adetler, gençlerimize ve çocuklarımıza şirin gösterilmekte; nesillerimiz büyük bir kültür erozyonuna ve kimliksizleşmeye maruz bırakılmaktadır. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) 'Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.' buyurarak, inanç ve kültür taklitçiliğinin tehlikesine asırlar öncesinden dikkat çekmiştir. Müslüman, başkasına özenen değil; ilmiyle, irfanıyla ve ahlakıyla herkese örnek olandır." ifadelerini kullandı.

"Milli piyango ve kumar tuzağı"

Milli ifadesi kullanılarak yapılan çekilişlerin kuma dolduğuna değinen Göral, "Yılbaşı gecesiyle özdeşleştirilen ve devlet eliyle teşvik edilen piyango illeti, toplumumuzun manevi yaralarından biridir. Sonucu şansa bağlı olan, emek ve alın teri barındırmayan her türlü kazanç kumardır ve dinimizce haramdır. Milletimizin değerleriyle örtüşmeyen bu kumar oyununun başında "Milli" ibaresinin bulunması ise kabul edilemez bir çelişkidir. İnsanımızı "kısa yoldan zengin olma" hayaliyle tembelliğe ve kumara alıştıran, "bize çıkmaz demeyin" sloganlarıyla haramı meşrulaştıran bu yanlıştan dönülmeli; bu oyunların başındaki milli ifadesi derhal kaldırılmalıdır. Devlet, vatandaşını kumara teşvik etmemeli, aksine korumalıdır." şeklinde konuştu.

"Gazze yanarken eğlenmek Müslümana yakışmaz"

Göral, ifadelerini şu şekilde tamamladı:

"Bu yılbaşını önceki yıllardan ayıran çok daha acı bir tablo ile karşı karşıyayız. 7 Ekim’den bu yana terör devleti israil tarafından Gazze’de uygulanan soykırım tüm şiddetiyle devam etmektedir. 70 bini aşkın masumun; bebeklerin, kadınların ve yaşlıların katledildiği, açlık ve susuzlukla ölüme terk edildiği bir dünyada, Müslümanların vur patlasın çal oynasın anlayışıyla eğlenmesi vicdanlara sığmaz. Filistinli kardeşlerimiz kan ağlarken, bizler yılbaşı kutlaması adı altında gaflete düşemeyiz. Müslümanlar olarak bize düşen; meydanlarda, dualarda ve maddi yardımlarda Gazze’nin sesi olmaktır. "

Kaynak: İLKHA