Dünya ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor!
Dünya

ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor!

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın Kongre onayı almadan İran’a yönelik askeri güç kullanmasını engellemek için tarihi bir hamle başlattı. Demokrat ve Cumhuriyetçi kanadın ortak hazırladığı "savaş yetkisi" tasarısının önümüzdeki hafta oylanması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Kongre Üyesi Gregory Meeks, Başkan Donald Trump’ın askeri yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen yasa tasarısının gelecek hafta gündeme getirileceğini duyurdu. Cumhuriyetçi Thomas Massie ve Demokrat Ro Khanna'nın ortaklaşa hazırladığı ve Trump'ın Kongre onayı olmaksızın İran'a yönelik askeri güç kullanmasını engelleyen tasarı, Washington’da geniş yankı uyandırdı. Meeks, yaptığı açıklamada,"Kongre, önümüzdeki hafta yeniden toplandığında iki partinin ortak Khanna-Massie Savaş Yetkileri Tasarısı'nı Temsilciler Meclisi gündemine getirip oylanmasını sağlamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.


BEYAZ SARAY'IN ASKERİ ADIMLARINA ANAYASAL ENGEL

Hazırlanan yasa tasarısı, Başkan Trump'ın İran'a karşı herhangi bir askeri güç kullanmadan önce Kongre'den resmi yetki almasını zorunlu kılıyor. Tasarıyı destekleyen temsilciler, ABD Anayasası'nın savaş ilan etme yetkisini doğrudan Kongre'ye verdiğini ve tek taraflı herhangi bir askeri eylemin bu ilkeyi çiğneyeceğini savunuyor. Bu hamleyle, Beyaz Saray’ın dış güvenlik operasyonlarında sahip olduğu geniş hareket alanının yasalarla denetlenmesi hedefleniyor.

MECLİSTEKİ OY DENGESİ VE TRUMP'IN MANEVRA ALANI

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde tasarının kaderi merakla beklenirken, Demokratların tamamına yakını ve bazı Cumhuriyetçi üyelerin İran konusunda askeri bir seçeneğe temkinli yaklaştığı biliniyor. Eğer tasarı yasalaşırsa, Beyaz Saray’ın savunma stratejilerinde Kongre ile uzlaşma zorunluluğu doğacak. Hem sağ hem de sol kanattan gelen "önce meclis onayı" sesleri, Trump'ın olası "şok operasyon" hamlelerini şimdiden kısıtlayabilecek bir bariyer olarak görülüyor.

