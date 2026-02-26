Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

İsrail Savunma Bakanlığı, savunma sanayi şirketi Ashot Ashkelon ile Merkava tanklarının transmisyon sistemlerinin yenilenmesi ve tedarikine yönelik 42 milyon dolarlık anlaşma imzalandığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma gereğince Ashot Ashkelon Şirketinin Merkava tanklarının transmisyon sistemlerini yaklaşık 42 milyon dolar maliyetle yenileyeceği belirtildi.

Ashot Ashkelon Şirketinin, Merkava tankı ve Namer zırhlı personel taşıyıcısının da aralarında bulunduğu zırhlı araçlar için tahrik sistemleri, transmisyonlar ve diğer karmaşık ve özgün parçaların üretiminde uzman olduğu kaydedilen açıklamada, bu anlaşmanın, Merkava tankı ve Namer zırhlı personel taşıyıcısı için 1500 ve 1200 beygir gücünde transmisyonların yeniden elden geçirilmesi ve tedarikine yönelik daha geniş bir çalışmanın parçasını oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında sunulan siparişlerin toplam değerinin şu ana kadar yaklaşık 82 milyon dolara ulaştığı aktarıldı.

Savunma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Geliştirme Dairesi Başkanı Zeev Landau, yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, savaş boyunca olağanüstü sonuçlar elde eden zırhlı araç filosunun operasyonel hazırlığını artırmaya yönelik kapsamlı çabalarda önemli bir adımı temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Merkava tankı, İsrail'in Ekim 2023'te ABD desteğiyle başlattığı iki yıl süren Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımda kullandığı en önemli askeri teçhizatlardan biri olarak biliniyor.