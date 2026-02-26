  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomiye güven son 11 ayda arttı ama boşuna değil! İşte hükümetin ekonomideki zaferi! Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre’de! Müzakerelerde 3. tur başladı Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!" Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti Akit bu milletin vicdanı oldu Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı! Epstein davasında skandal üstüne skandal: Ahlaksızlık dosyasında 90 kritik ifade kayıp! FBI kayıtları neden gizlendi? Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok
Dünya Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle
Dünya

Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yüksek teknolojiyle geliştirdiği silahlar terör devleti İsrail'in uykularını kaçırıyor. Türkiye'den korkan İsrail askeri bir hamlede bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı, savunma sanayi şirketi Ashot Ashkelon ile Merkava tanklarının transmisyon sistemlerinin yenilenmesi ve tedarikine yönelik 42 milyon dolarlık anlaşma imzalandığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşma gereğince Ashot Ashkelon Şirketinin Merkava tanklarının transmisyon sistemlerini yaklaşık 42 milyon dolar maliyetle yenileyeceği belirtildi.

Ashot Ashkelon Şirketinin, Merkava tankı ve Namer zırhlı personel taşıyıcısının da aralarında bulunduğu zırhlı araçlar için tahrik sistemleri, transmisyonlar ve diğer karmaşık ve özgün parçaların üretiminde uzman olduğu kaydedilen açıklamada, bu anlaşmanın, Merkava tankı ve Namer zırhlı personel taşıyıcısı için 1500 ve 1200 beygir gücünde transmisyonların yeniden elden geçirilmesi ve tedarikine yönelik daha geniş bir çalışmanın parçasını oluşturduğu ifade edildi.

 

Açıklamada, proje kapsamında sunulan siparişlerin toplam değerinin şu ana kadar yaklaşık 82 milyon dolara ulaştığı aktarıldı.

Savunma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı ve Savunma Geliştirme Dairesi Başkanı Zeev Landau, yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, savaş boyunca olağanüstü sonuçlar elde eden zırhlı araç filosunun operasyonel hazırlığını artırmaya yönelik kapsamlı çabalarda önemli bir adımı temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Merkava tankı, İsrail'in Ekim 2023'te ABD desteğiyle başlattığı iki yıl süren Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımda kullandığı en önemli askeri teçhizatlardan biri olarak biliniyor.

İsrail 30 askeri araçla Suriye topraklarına girdi!
İsrail 30 askeri araçla Suriye topraklarına girdi!

Dünya

İsrail 30 askeri araçla Suriye topraklarına girdi!

Muş'ta annelerin feryadı arşı titretti! "Bu bizim değil, Amerika ve İsrail'in davası!"
Muş'ta annelerin feryadı arşı titretti! "Bu bizim değil, Amerika ve İsrail'in davası!"

Yerel

Muş'ta annelerin feryadı arşı titretti! "Bu bizim değil, Amerika ve İsrail'in davası!"

Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek!
Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek!

Gündem

Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek!

İsrail'in pozisyonu tersine döndü Suriye'de kan kaybediyor
İsrail'in pozisyonu tersine döndü Suriye'de kan kaybediyor

Dünya

İsrail'in pozisyonu tersine döndü Suriye'de kan kaybediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23