Yılbaşı gecesi işyerinin camına astı
Sultangazi’de bir kafe sahibi işyerinin camına "Noel bizim değildir" diye bir yazı astı.
İstanbul Sultangazi’de bir kafe sahibi dükkanın camına “Noel Bizim Değildir” yazısı astı.
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