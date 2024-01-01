  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Yılbaşı gecesi işyerinin camına astı
Sosyal Medya

Yılbaşı gecesi işyerinin camına astı

Yeniakit Publisher
2024-01-01 08:17:00 -

Sultangazi’de bir kafe sahibi işyerinin camına "Noel bizim değildir" diye bir yazı astı.

İstanbul Sultangazi’de bir kafe sahibi dükkanın camına “Noel Bizim Değildir” yazısı astı.

Paylaşılan bu görüntü sosyal medyada bir hayli yer buldu

Suriye’den sonra BAE’de de yapılıyor Noel kutlamalarında Hristiyanları geçtiler Dubai’de Noel Baba’lı kutlama
Suriye’den sonra BAE’de de yapılıyor Noel kutlamalarında Hristiyanları geçtiler Dubai’de Noel Baba’lı kutlama

Sosyal Medya

Suriye’den sonra BAE’de de yapılıyor Noel kutlamalarında Hristiyanları geçtiler Dubai’de Noel Baba’lı kutlama
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fred'in eşinin noel paylaşımı tepki çekti
Fred'in eşinin noel paylaşımı tepki çekti

Spor

Fred'in eşinin noel paylaşımı tepki çekti

Canlı yayınlanan Noel programında Filistin protestosu! "Sizler burada Noel şarkıları söylerken Filistin'de çocuklar ölüyor"
Canlı yayınlanan Noel programında Filistin protestosu! "Sizler burada Noel şarkıları söylerken Filistin'de çocuklar ölüyor"

Dünya

Canlı yayınlanan Noel programında Filistin protestosu! "Sizler burada Noel şarkıları söylerken Filistin'de çocuklar ölüyor"

Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Görenler dedesinin o sözünü hatırladı...
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Görenler dedesinin o sözünü hatırladı...

Dünya

Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Görenler dedesinin o sözünü hatırladı...

Hollanda'da İsrail'e boykot çağrısı: Noel iptal edildi
Hollanda'da İsrail'e boykot çağrısı: Noel iptal edildi

Dünya

Hollanda'da İsrail'e boykot çağrısı: Noel iptal edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gök Türk

Senin olmayabilir bize ne? Bu bizim umurumuzda mı?

Mikail

Boşu na uğraşma akit senin yudumunu yazmaz en sevdiğim en kızdığım 84 93 beri birlikde olup vazgeçemediğim....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23