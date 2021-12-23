2022 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıl öncesi pek çok yerde yılbaşı ağaçları süslenmeye, meydanlara yerleştirilmeye başlandı. Ancak bu durumun haram olup olmadığı vatandaşlarca araştırılıyor. Diyanet’e göre yılbaşı ağacı kurmak süslemek günah mı?

Yılbaşı ağacı haram mı? Çam ağacı süslemek günah mı?

Her yıl ocak ayı yaklaşırken pek çok kişi “Yılbaşı ağacı kurmanın süslemenin” günah olup olmadığını araştırıyor. Yılbaşı kutlamak çam ağacı süslemek Hristiyanlara ait bir gelenektir. Müslümanların bu tip kutlamalardan, etkinliklerden uzak durması tavsiye edilir.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Müslümanların takvimi "Hicri Takvim'dir". Günümüzde Miladi Takvim kullanılsa da, Müslümanların esas yılbaşı Hicri Yılbaşı'dır. Hicri Takvim’in yeni yılı ise dualar ve ibadetler ile ihya edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göz attığımızda çam ağacı süslemenin caiz olmadığı belirtilmiştir.