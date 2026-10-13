Devasa rakam ağızları açık bıraktı! Para oluk oluk aktı, Acun Ilıcalı 5 dakikada servet kazandı
Championship'in ardından Premier Lig'de fırtınalar estiren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın elde ettiği ekonomik başarı spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. TV100 ekranlarında Ilıcalı için "Hayatta kıskandığım tek kişi" ifadelerini kullanan futbol yorumcusu Sinan Engin, kulübün Premier Lig'e çıkmasıyla birlikte ünlü iş insanının sadece 5 dakikada 250 milyon pound kazandığını açıkladı. Hull City'nin muazzam bir ticari potansiyele ulaştığını belirten Engin, bu başarının iş dünyasında eşine az rastlanır türden olduğunu vurguladı.