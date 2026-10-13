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Devasa rakam ağızları açık bıraktı! Para oluk oluk aktı, Acun Ilıcalı 5 dakikada servet kazandı

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Devasa rakam ağızları açık bıraktı! Para oluk oluk aktı, Acun Ilıcalı 5 dakikada servet kazandı

Championship'in ardından Premier Lig'de fırtınalar estiren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın elde ettiği ekonomik başarı spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. TV100 ekranlarında Ilıcalı için "Hayatta kıskandığım tek kişi" ifadelerini kullanan futbol yorumcusu Sinan Engin, kulübün Premier Lig'e çıkmasıyla birlikte ünlü iş insanının sadece 5 dakikada 250 milyon pound kazandığını açıkladı. Hull City'nin muazzam bir ticari potansiyele ulaştığını belirten Engin, bu başarının iş dünyasında eşine az rastlanır türden olduğunu vurguladı.

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Foto - Devasa rakam ağızları açık bıraktı! Para oluk oluk aktı, Acun Ilıcalı 5 dakikada servet kazandı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in ardından Premier Lig'de de dikkatleri üzerine çekti. Turuncu-siyahlılar, ilk 7 haftada topladığı 9 puanla 8. sırada yer aldı.

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Foto - Devasa rakam ağızları açık bıraktı! Para oluk oluk aktı, Acun Ilıcalı 5 dakikada servet kazandı

Hull City'nin performansını değerlendiren Sinan Engin, kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın başarısı ve ekonomik açıdan elde ettiği kazanç hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

#3
Foto - Devasa rakam ağızları açık bıraktı! Para oluk oluk aktı, Acun Ilıcalı 5 dakikada servet kazandı

tv100'de konuşan Sinan Engin, Acun Ilıcalı'dan söz ederken "Hayatta kıskandığım tek kişi" ifadelerini kullandı.

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Foto - Devasa rakam ağızları açık bıraktı! Para oluk oluk aktı, Acun Ilıcalı 5 dakikada servet kazandı

Hull City'nin ekonomik potansiyeline de dikkat çeken Engin, Ilıcalı'nın kulübü elinden çıkarmayacağını düşündüğünü belirterek, "Acun Hull City'yi hayatta satmaz, ben de olsam ben de satmam" dedi.

#5
Foto - Devasa rakam ağızları açık bıraktı! Para oluk oluk aktı, Acun Ilıcalı 5 dakikada servet kazandı

Sinan Engin, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından elde edilen kazanca dikkat çekerek rakamı da açıkladı. Engin, "Hull City ile 5 dakikada 250 milyon pound kazandı. Büyük bir iş insanı senede 250 milyon pound kazanabiliyor mudur? Hayır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

İ. Keskin

Allah nazardan saklasın.
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