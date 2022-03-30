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Gündem Yılan Adası'nda Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya verildi
Gündem

Yılan Adası'nda Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya verildi

Yılan Adası'nı kuşatan Rus donanmasına ait gemilerin "teslim ol" çağrısına kabul etmeyerek rest çeken Ukrayna askeri Roman Gribov'a memleketi Çerkasi'de madalya verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 08:22:00 -
Yılan Adası'nda Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya verildi

Rusya'nın saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere "teslim olun" çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü. Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Taburets, "Ben Ukrayna’nın ve Çerkasi'nin kahramanlarını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçek kahramanlara sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. O direndi ve diğerleri için, Ukrayna için bir örnek olacak" ifadelerini kullandı.

Rus askerlerine verdiği tepkiyle kahraman olan ve sosyal medyada her gün adından söz ettiren Gribov, destekleri için Ukrayna halkına teşekkür ederek, "Öncelikle Ukrayna halkına böyle bir destek için teşekkür ederim. Biz bu desteği hissediyoruz. Bu bize güç katıyor. Arkamızda güç ve doğru var. Birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.

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