İran Ordusu'ndan ABD ve İsrail'i korkutan açıklama!

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, pazar günü yaptığı açıklamada, 40 günlük savaş sürecinde daha gelişmiş askeri teçhizatlar geliştirdiklerini söyledi.

Ekremi Niya, "Daha önce araştırma ve geliştirme çalışmaları başlatılan yeni insansız hava araçlarını (İHA) yakın zamanda kullanmaya başladık ve bunları savaş sırasında aktif olarak devreye sokmayı başardık." dedi.

İranlı sözcü ayrıca, son savaşta silahlı kuvvetler tarafından daha gelişmiş ve daha yüksek kaliteli yeni füze sistemlerinin de kullanıldığını ifade etti.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l Fazl Şekarçi de İran'ın bugün, savaşın ilk günlerine kıyasla hem askeri güç hem de savunma kapasitesi açısından çok daha güçlü olduğunu belirtti.

Şekarçi, "Düşman, İran'ın ağır kayıplar verdiğini iddia ediyordu. Oysa biz Amerikalılara çok daha büyük ve daha geniş çaplı kayıplar verdirdik." ifadelerini kullandı.

İran'ın savaş devam ederken dahi askeri kapasitesini geliştirmeyi sürdürdüğünü söyleyen Şekarçi, bunun sahada açık şekilde kanıtlandığını savundu.

Açıklamalar, İran Devrim Muhafızları'nın pazar günü yaptığı duyurunun ardından geldi.

Devrim Muhafızları, deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin gece saat 02.00 ile 03.00 arasında ortak bir operasyon düzenlediğini, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla ABD ordusuna ait 8 önemli askeri noktayı hedef aldığını açıklamıştı.

İran, söz konusu saldırının ABD'nin son askeri operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini duyurdu.