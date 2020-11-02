Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Depremden hemen sonra yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Abdulhamid Gül ise “Kasıt, ihmal veya herhangi bir mevzuata aykırı bir husus tespit edilmesi durumunda gereken yapılacak” dedi.
Depremde İzmir’de 139 okulda küçük ölçekli hasarlar ile bazı çatlaklar görüldüğünü aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise “Ayrıntılı analizler yapılıyor. Onarım için de tüm hazırlıklar tamamlandı" bilgisini verdi.
28 yıl sonra acı tesadüf
Bayraklı’da yıkılan Emrah Apartmanı'nın ismiyle ilgili acı bir tesadüf ortaya çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun'un, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra Bayraklı’ya taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununun ismini de binaya verdiği öğrenildi. Hayati Uzun, bu depremde de gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybetti.