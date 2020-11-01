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Gündem Yıkılan binaların müteahhitleri yandı! Devlet harekete geçti
Gündem

Yıkılan binaların müteahhitleri yandı! Devlet harekete geçti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremde hasar gören İzmir Adliyesi'ndeki açıklamasında, 15 gün boyunca duruşma mazeretlerinin kabul edileceğini söyledi. Gül, yıkılan binalarla ilgili soruşturmanın başladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:27:00 -
Yıkılan binaların müteahhitleri yandı! Devlet harekete geçti

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Adliyesi'nde hasar meydana geldi.

Adliye, depremin ardından boşaltıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, binadaki incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, duruşmaların ve yargılamaların deprem nedeniyle ertelenmesi yönünde tavsiye kararı alındığını bildirdi.

"Kasıt varsa gereği yapılacak"

Yıkılan binaların yapımı sırasında olası bir ihmalle ilgili soruyu da yanıtlayan Gül, "Kasıt ya da herhangi bir mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda gereği yapılacaktır." diyerek, şu şekilde konuştu:

"15 gün boyunca..."

"Duruşmaya gelemeyip mazeret beyan edecek avukatlar ya da taraflar olursa 15 gün boyunca mahkemelerimizce bunların mazeretlerinin kabul edilmesi hususunda bir tavsiye kararı verildi.

Mahkemelerimiz, avukatlarımızın veya vatandaşlarımızın bu anlamdaki taleplerinin dikkate alınacağı şekilde bir tavsiye kararı çıkarıldı. İzmir dışında duruşması ya da yargılaması olan vatandaş ve avukatlarımızın da bu anlamdaki mazeretlerinin yine dikkate alınması hususunda bir tavsiye kararımız var.

Mahkemelerimizin bu yaşanan acı ve afet sebebiyle karara riayet edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu acılarımızı da el birliğiyle ortadan kaldıracağız, adliye hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğiz.

Soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı. Bir başsavcı vekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül etti. Bilirkişi heyetlerinin isimleri belirlendi. Tüm bu süreçleri enkaz çalışmalarıyla beraber, bilirkişi çalışmalarını, teknik çalışmaları da yapıyorlar. Başsavcılığımız bu konudaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bu konuda kasıt, ihmal ya da herhangi bir mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda gereği yapılacaktır. Bu konuda da Başsavcılığımız gerekli çalışmayı başlattı."

 

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