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Yerel Yıkılan belediye hizmet binası için flaş karar
Yerel

Yıkılan belediye hizmet binası için flaş karar

Afşin'de depremde yıkılan belediye hizmet binasının alanı meydana dönüştürülecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 16:13:00 -
Yıkılan belediye hizmet binası için flaş karar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Afşin Belediyesi hizmet binasının yerinde, meydan düzenlemesi yapılacak.

İlçe merkezinde bulunan ve 1983 yılında 3 katlı olarak yapılan belediye hizmet binası depremde yıkıldı.

Kontrollü şekilde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 dönümlük arazide ilçe meydanı projesini hayata geçirmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle alanda incelemelerde bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı açıklamada, depremin izlerinin silinmesi ve ilçeyi ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Güven, depremde yıkılan binanın bulunduğu alanı güzel bir çalışmayla ilçeye yakışan bir meydana dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin daire başkanları geldi ve alanda yapılacak çalışmaları konuştuk. Meydan çalışması Afşin'imize Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bir hediyesi olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke de yaklaşık 12 bin metrekare alanda şehri normale çevirme ve yıkımın izlerini silme adına meydan projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Bu durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a arz ettiğimizde memnuniyetle bu projeyi yapmayı kabul ettiler." dedi.

Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak birçok belediyeyi depremden etkilenen şehirlere görevlendirdiklerini aktaran Böke, şöyle konuştu:

"Sadece Kahramanmaraş'a 54 belediyemizi görevlendirdik. Afşin'de de Çorum Belediyemiz ve İstanbul Çekmeköy Belediyemiz görevli. Bu iki belediyemiz ilçemizi normale çevirmek için canla başla çalışıyor. Normalleşme çalışmaları Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi başkanlığında yürütülüyor ve Çorum'un tüm birimleri Afşin'de. Çekmeköy Belediyemiz konteyner kent kurma çalışmalarını devam ettiriyor. İlçemize katkıda bulunan tüm belediyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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