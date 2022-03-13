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Gündem Yiğit Bulut isyan etti: Artık bir güvenlik sorunu
Gündem

Yiğit Bulut isyan etti: Artık bir güvenlik sorunu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 17:28:00 - 2022-03-13 17:29:48
Yiğit Bulut isyan etti: Artık bir güvenlik sorunu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'a yağan karın ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bulut, "İstanbul felaketi yaşıyor! Vatandaş perişan, belediye yine ortada yok. Sokakta kalanlar, hastaneye gidemeyen hastalar “başkan hangi büyükelçi ile yemekte” diye bağırıyor!" ifadelerini kullandı.

Hastaların hastaneye varamadığını belirten Bulut, İstanbul trafiğinin fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Bu resim ana bir yol! Ekrem İmamoğlu vatandaş için artık bir güvenlik sorunu!!" dedi.

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