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Ekonomi Yiğit Bulut ekonomiye yapılan saldırıların perde arkasını açıkladı
Ekonomi

Yiğit Bulut ekonomiye yapılan saldırıların perde arkasını açıkladı

Akit TV'ye canlı bağlantıyla konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türk ekonomisine yapılan saldırının bilinmeyen detaylarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 18:43:00 -

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, geçtiğimiz pazar günü Türk ekonomisine yapılan büyük saldırının perde arkasını Akit TV'de açıkladı.

Bazı çevrelerin çeşitli yalan haberleri kasıtlı olarak yayarak Türk ekonomisine olan güveni kırmaya çalıştığını söyleyen Bulut, geçtiğimiz pazar günü Türk ekonomisine yurt dışı kaynaklı ciddi bir operasyon yapıldığını aktardı.

"Bu operasyon hem içeriden hem dışarıdan yapıldı ve ciddi bir sıkıntıya dönüştü" diyen Yiğit Bulut şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu filmi daha önce de gördük. Bu tip olaylarda genellikle Türkiye'ye yönelik operasyon dışarıdan yapılan bir haberle başlıyor. Bu haber daha sonra içeriye doğru yayılıyor, İçerideki bazı isimler bunu eğip büyüterek sanki onların söyledikleri olacakmış gibi ki bu söyledikleri çoğunlukla yalan oluyor. "Sermaye kontrolü gelecek", "bankalardaki hesaplara el konulacak" gibi zincirleme bir yalan haber furyası ile karşı karşıya kaldık."

Pazartesi günü Türkiye'deki yerleşiklerin döviz satmaya başlamasıyla birlikte piyasaların normal seyrine döndüğünü kaydeden Bulut, dolarizasyon kabuğunun çatlayıp kırıldığını dile getirdi.

Sermaye piyasasında ciddi bir toparlanma olduğunu sözlerine ekleyen Bulut, "Şu anda piyasanın toparlanma sürecinin halen devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Pazartesi günü 7.5 milyar dolara yakın bir döviz satışı gerçekleştiğini ifade eden Bulut, "Pazar günü yapılan spekülasyonların ardından pazartesi günü şunu beklediler; insanlar gitsinler daha çok döviz alsınlar, daha çok dolar talep etsinler, piyasalarda ciddi bir dalgalanma olsun bunu beklediler. Ama pazartesi gününden itibaren çok ciddi bir döviz satışı yaşandı" diye konuştu.

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Yorumlar

Haci

7,5 milyarı ucuza alanlar pahalıya sattılar. Bunda anlamayacak ne var. Cuma günü kim dövizi saraydan gelen haberlere göre ucuza aldıysa, onlar bozdurdu.
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Murat

Bu döviz golünü yiye-yiye bıktık.
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