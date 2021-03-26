Yiğit Bulut ekonomiye yapılan saldırıların perde arkasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, geçtiğimiz pazar günü Türk ekonomisine yapılan büyük saldırının perde arkasını Akit TV'de açıkladı.

Bazı çevrelerin çeşitli yalan haberleri kasıtlı olarak yayarak Türk ekonomisine olan güveni kırmaya çalıştığını söyleyen Bulut, geçtiğimiz pazar günü Türk ekonomisine yurt dışı kaynaklı ciddi bir operasyon yapıldığını aktardı.

"Bu operasyon hem içeriden hem dışarıdan yapıldı ve ciddi bir sıkıntıya dönüştü" diyen Yiğit Bulut şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu filmi daha önce de gördük. Bu tip olaylarda genellikle Türkiye'ye yönelik operasyon dışarıdan yapılan bir haberle başlıyor. Bu haber daha sonra içeriye doğru yayılıyor, İçerideki bazı isimler bunu eğip büyüterek sanki onların söyledikleri olacakmış gibi ki bu söyledikleri çoğunlukla yalan oluyor. "Sermaye kontrolü gelecek", "bankalardaki hesaplara el konulacak" gibi zincirleme bir yalan haber furyası ile karşı karşıya kaldık."

Pazartesi günü Türkiye'deki yerleşiklerin döviz satmaya başlamasıyla birlikte piyasaların normal seyrine döndüğünü kaydeden Bulut, dolarizasyon kabuğunun çatlayıp kırıldığını dile getirdi.

Sermaye piyasasında ciddi bir toparlanma olduğunu sözlerine ekleyen Bulut, "Şu anda piyasanın toparlanma sürecinin halen devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Pazartesi günü 7.5 milyar dolara yakın bir döviz satışı gerçekleştiğini ifade eden Bulut, "Pazar günü yapılan spekülasyonların ardından pazartesi günü şunu beklediler; insanlar gitsinler daha çok döviz alsınlar, daha çok dolar talep etsinler, piyasalarda ciddi bir dalgalanma olsun bunu beklediler. Ama pazartesi gününden itibaren çok ciddi bir döviz satışı yaşandı" diye konuştu.