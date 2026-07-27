Yönetim geri adım attı! Protestocular serbest bırakılacak

Hindistan’da tıp fakültesi giriş sınavına ilişkin sızıntı iddialarının yol açtığı protestoların ardından Bihar yönetiminden geri adım geldi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bihar eyalet yönetimi 26 Temmuz öncesinde protestoculara karşı açılan tüm davaların geri çekileceğini ve gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılacağını duyurdu.

Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "26 Temmuz saat 18.00'den önce eyaletin genelinde protestolara katılan hiçbir kişiye karşı hükümet tarafından cezai veya misilleme amaçlı herhangi bir yasal işlem yapılmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bu tarihten önce kayda geçirilen davalarla bağlantılı olarak tutuklanan veya gözaltına alınan tüm kişilerin derhal serbest bırakılacağı belirtildi.

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın, tıp fakültesine giriş sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlayan protestoların ardından 25 Temmuz'da istifasını sunduğu bildirilmişti.

Hindistan’da neler yaşanmıştı?

Hindistan, "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketi destekleyen ve Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını isteyenlerin düzenlediği protestolara sahne olmuştu.

Protestolar, başkent Yeni Delhi'de 16 metro istasyonunun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmasına neden olmuştu.

Mumbai kentinde de yaklaşık 1500 gösterici bir parkta Pradhan'ın istifası talebiyle toplanmış, polis yaklaşık 200 protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.

Tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın sorularının sızdırılmasına ilişkin olayda ise şu ana kadar 13 kişi gözaltına alınmıştı.

"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" geniş destek görüyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer alıyor.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.