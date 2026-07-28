Galatasaray’da gözler divan kurulu toplantısına çevrildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Kulübünde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda Başkan Dursun Özbek’in özellikle transferlere yönelik açıklamalar yapması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gelecek dönem çalışmalarına dair sunum gerçekleştirecek.