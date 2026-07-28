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Polisten kaçtı, savunması pes dedirtti

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Polisten kaçtı, savunması pes dedirtti

Kayseri Melikgazi'de polisten kaçmadığını ve kovalandığını fark etmediğini iddia eden alkollü sürücü, yakalanarak 602 bin TL para cezasına çarptırıldı.

#1
Foto - Polisten kaçtı, savunması pes dedirtti

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, B.C. yönetimindeki 06 BPZ 876 plakalı hafif ticari araca ‘dur' ihtarında bulundu.

#2
Foto - Polisten kaçtı, savunması pes dedirtti

Ekiplerin ihtarına uymayan B.C. kaçmaya başladı. B.C. ile ekipler arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şahıs otomobille birlikte yakalandı.

#3
Foto - Polisten kaçtı, savunması pes dedirtti

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.C.‘nin 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenilen B.C.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 602 bin TL idari para cezası yazıldı.

#4
Foto - Polisten kaçtı, savunması pes dedirtti

B.C.'nin ehliyetine 2037 yılına kadar el konulurken, muayenesiz ve sigortasız olan araçta trafikten men edilerek çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan, B.C. ekiplerin bir çok ikazına rağmen kovalandığından haberi olmadığını söyleyerek, kendini savundu. Yasal sınırın üzerine alkollü araç kullanan B.C. hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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