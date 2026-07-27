İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Kaza, saat 16.15 sıralarında Işıklar Mahallesi'nde bulunan Kemerburgaz-Yassıören yolunda yaşandı.

İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu aynı istikamette seyreden otomobile çarptı.

Otomobil takla attı, kamyon devrildi

Çarpmanın şiddetiyle otomobil savrularak takla atarken, hafriyat kamyonu da devrildi. Kamyonda bulunan toprak yola saçılırken, yol bir süre ulaşıma kontrollü olarak açık tutuldu.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Kemerburgaz-Yassıören yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kamyon ve hasar gören otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan, kazanın yaşandığı nokta ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.