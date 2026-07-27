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Gündem İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı
Gündem

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
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İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobile çarparak devrildi. Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Kaza, saat 16.15 sıralarında Işıklar Mahallesi'nde bulunan Kemerburgaz-Yassıören yolunda yaşandı.

İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu aynı istikamette seyreden otomobile çarptı.

Otomobil takla attı, kamyon devrildi

Çarpmanın şiddetiyle otomobil savrularak takla atarken, hafriyat kamyonu da devrildi. Kamyonda bulunan toprak yola saçılırken, yol bir süre ulaşıma kontrollü olarak açık tutuldu.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Kemerburgaz-Yassıören yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kamyon ve hasar gören otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan, kazanın yaşandığı nokta ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yorumlar

Düz yolda

Düz yolda kamyinnu devirmek bir başka kabiliyet. Zaten kaymon şöförleri sanki yarışıyor gibi ilerliyorlar
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