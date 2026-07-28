Her sabah yüzünüzü bu 2 malzemeli karışımla yıkayın: Sür yeterli, sonunda buna değiyor! Yeterli olabilir
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Güneş, kirletici maddeler, havadan ve sağlıksız yaşam tarzından kaynaklanan gözaltı ve cilt problemleri sıklıkla karşılaşılan önemli bir konudur. Kimyasal içerikli ürünlere kıyasla, hindistan cevizi yağı ve karbonatın birlikte kullanılması yeterli olabilir. Uzmanlara göre, doğru formülle hazırlanan bu karışım cilt için yeterli bir alternatif sunabiliyor. Gözeneklerini derinlemesine temizlemek ve cilt bariyerini desteklemek isteyenler, hem doğal hem de yapımı kolay karışımları arıyor. Uzun süre etkili bir karışım istiyorsanız dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz iki malzemeden oluşan ev yapımı karışımı sizler için derledik....
Güneş, kirletici maddeler, havadan ve sağlıksız yaşam tarzından kaynaklanan gözaltı ve cilt problemleri sıklıkla karşılaşılan önemli bir konudur.
Yüzünüzü yıkamak için hindistan cevizi yağı ve karbonat kullandığınızda; lekesiz bir görünüm elde etmek için düzenli olarak gözeneklerinizi temizlersiniz.
Neden karbonat ve Hindistan Cevizi Yağı ile yüz yıkanmalı?
Hindistan cevizi yağı ve karbonatın birlikte kullanımı, karanlık gözenekleri ortadan kaldırmak, akne, kızarıklık ve siyah noktaların boyutunu azaltmak için dikkat çekici bir fikirdir.
Karbonat, sivilce, kuru cilt ve siyah kafaların ana nedenlerinden biri olan pH dengesizliklerini etkisiz hale getirir.
Hindistancevizi yağı, antibakteriyel evleri ile besleyici bir nemlendiricidir. Ayrıca egzamayı temizler, yaraları ve kronik olarak kuru olan cildi iyileştirir.
Gözenekleri ve cilt bariyerini temizleyen, gözenekleri ve cildi nemlendirerek suyu hapseden doymuş yağlar ve orta yağ asitleri oluşturur.
Gerekli olan malzemeler:
Hindistan cevizi yağından 2 çay kaşığı
1 çay kaşığı karbonat
Hazırlanması:
Malzemeleri küçük bir kasede karıştırın.
Karışımı macun şekli hazırlayın ve yuvarlak hareketlerle cildinize hafifçe uygulayın.
Yüzünüzde 5 dakikadan fazla tutmayınız.
Ilık suyla durulayın ve ardından yumuşak bir havluyla kurulayın.
Bundan sonra nemlendiriciye gerek yoktur. Karışımın çözülmesinin beklenmesine gerek yok. Çünkü her seferinde karışımı yeniden hazırlayın.
Gözaltı ve cilt problemleri konusunda bazı çözüm önerilerini uzmanlar öneriyor. Uzmanlar, yanlızca leklerinin çıkarılmasının yeterli olmayacağını ileri sürüyor ancak cilt uzmanları kullanılan bu malzemelerin yeterli olacağını düşünüyor. Gözaltı ve cilt problemlerinde gerektiğinde kullanılabilir. cilt problemlerine yol açan sorunları çözmesini istiyoruz diyenlere öneriler...
Gözaltı morlukları, torbalanmaları ve genel cilt problemleri için uzmanlar, öncelikle sorunun kök nedenini belirlemeyi ve ardından yaşam tarzı değişiklikleri, doğru aktif içerikler ile klinik uygulamaları birleştiren bütünsel bir yaklaşım öneriyor.
Uzmanlar, genellikle karbonat ve hindistan cevizi yağı ikilisini ya da bal ve limon gibi ev yapımı tarifleri işaret eder. Öte yandan uzmanların gözaltı ve cilt sorunları için önerdiği temel çözüm stratejileri şunlardır:
Cilt bakım rutininizde amaca yönelik içerikler barındıran serum ve kremler kullanmak, bariyeri güçlendirir ve renk tonunu eşitler.
Kafein ve C Vitamini: Gözaltı morlukları ve torbaları için The Purest Solutions Göz Serumu gibi kafein içeren ürünler kan dolaşımını hızlandırır; C vitamini ise pigmentasyonu azaltır.Hiyalüronik Asit: Nemsizlikten kaynaklanan ince çizgileri doldurur ve cildi dolgunlaştırır.Retinol: Kolajen üretimini tetikleyerek göz çevresindeki kırışıklıkları ve yaşlanma izlerini hafifletiR.
Geçmeyen veya genetik kökenli derin problemlerde bir dermatolog veya estetik cerraha başvurmak en etkili kesin çözümleri sunar.
Gözaltı Işık Dolgusu: Genetik veya yaşa bağlı çöküklüklerin yarattığı gölgeleri hyalüronik asit ile doldurarak yorgun görünümü anında yok eder.
Mezoterapi ve PRP: Vitamin, mineral ve aminoasit kombinasyonlarının cilt altına iğnelerle enjekte edilmesiyle cilt kalitesi artırılır.
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