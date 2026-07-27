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Gündem Trump, Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkan Netanyahu'yu mosmor etti: Kimse bana neyi satıp neyi satmayacağımı söyleyemez! Türkiye büyük bir müttefikimiz
Gündem

Trump, Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkan Netanyahu'yu mosmor etti: Kimse bana neyi satıp neyi satmayacağımı söyleyemez! Türkiye büyük bir müttefikimiz

Yeniakit Publisher
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Trump, Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkan Netanyahu'yu mosmor etti: Kimse bana neyi satıp neyi satmayacağımı söyleyemez! Türkiye büyük bir müttefikimiz

ABD Başkanı Donal Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkin, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı çıktığını anımsatan bir muhabirin sorusuna yanıt verdi.

ABD Başkanı, "Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz" değerlendirmesinde bulundu.

BU KONUDA BİR KARAR VERECEĞİZ

Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların herkes tarafından bilindiğini ifade eden Trump, Ankara ziyaretinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler" dedi.

ABD Başkanı ,NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye F-35 uçakları satışı için de ''Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz" demişti.

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