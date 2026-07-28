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Yerel Kaş'ta orman yangını çıktı
Yerel

Kaş'ta orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kaş'ta orman yangını çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri ve yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangını söndürmek için ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman personeli görevlendirildi.

Ekiplerin, rüzgarın da zorlaştırdığı söndürme çalışmalarını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele devam ediyor.

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