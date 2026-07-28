Bu ilçede yaşayanlar dikkat! 16 saat su kesintisi yaşanacak
Hatay’da Emlak Konut ve TOKİ tarafından Antakya ile Defne’de yapımı tamamlanan konutların içme suyu ihtiyacını karşılayacak altyapı çalışmaları sebebiyle planlı kesinti uygulanacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’da Emlak Konut ve TOKİ tarafından Antakya ile Defne’de yapımı tamamlanan konutların içme suyu ihtiyacını karşılayacak altyapı çalışmaları sebebiyle planlı kesinti uygulanacak.
Hatay’da Emlak Konut ve TOKİ’nin tamamladığı yeni konutlara kesintisiz ve yeterli içme suyu ulaştırılması için Büyük Karaçay Barajı iletim hattında çalışma yapılacak. HATSU ekipleri yeni branşman bağlantıları oluşturup hattaki arızaları giderirken, Antakya, Defne ve Samandağ’ın bazı mahallelerinde 15,5 saatlik su kesintisi yaşanacak. Defne’nin Çınarlı, Çökek ve Üzengili mahalleleri ile Samandağ’ın Ataköy Mahallesi’nin su iletim kapasitesi de artırılacak.
Su kesintileri 28 Temmuz Salı günü saat 08.00'de başladı. Kesintilerin 28 Temmuz Salı akşamı 23.30 'da sona ermesi bekleniyor. İşte, kesinti yaşanacak ilçeler:
Antakya ilçesinde; Şirince, Karaali Bölüğü, Kardeşler, Bağrıyanık, Aydınlıkevler, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Kışlasaray, Esentepe, Esenlik, Gazi, Saraycık, Günyazı, Kisecik TOKİ Konutları, Dikmece TOKİ Konutları, Alazı TOKİ Konutları, Ekinci Mahallesi, EXPO Kisecik Alanı ile Doğanköy ve Kuzeytepe mahallelerinin bir bölümü etkilenecek.
Defne ilçesinde; Çekmece, Subaşı, Turunçlu, Akdeniz, Elektrik, Armutlu, Sümerler, Yeniçağ, Tavla, Özbek, Büyükçat, Hancağız, Koçören, Güneysöğüt, Meydancık, Çınarlı, Çökek, Üzengili ve Ballıöz mahalleleri ile Aşağıokçular ve Dursunlu mahallelerinin bir bölümünde planlı kesinti yaşanacak.
Samandağ ilçesinde; Çanakoluk, Huzurlu, Ataköy, Avcılar, Karaçay ve Tomruksuyu mahallelerine belirlenen saatler arasında su verilmeyecek.
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