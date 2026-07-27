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Gündem CHP'de büyük kaos patlak verdi! Teşkilat resmen çöktü, 150 kişi istifa etti
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CHP'de büyük kaos patlak verdi! Teşkilat resmen çöktü, 150 kişi istifa etti

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CHP'de büyük kaos patlak verdi! Teşkilat resmen çöktü, 150 kişi istifa etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde CHP yönetimi ve 150 partili istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketinde yaşanan bu toplu istifa partideki çalkantıyı ve çözülmeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde CHP İlçe Başkanı Cemil Kurt, kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle birlikte yaklaşık 150 kişi partiden istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı. Kurt, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındayız." dedi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı’nda toplu istifa yaşandı. CHP Selendi İlçe Başkanı Cemil Kurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Şentürk, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Eroğlu ile yönetim kurulu üyeleri ve yaklaşık 150 partili, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti.

Edinilen bilgilere göre, ilçe teşkilatında görev yapan çok sayıda yönetici ve parti üyesinin de istifa dilekçelerini verdiği öğrenildi. Toplu istifanın Selendi siyasetinde önemli bir hareketlilik oluşturması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Selendi eski İlçe Başkanı Cemil Kurt, "Ben dahil tüm parti kademelerimiz CHP’den istifa ederek topluca Yeni Parti’ye geçtik. Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 29 Temmuz Çarşamba günü CHP’li 14 ilçe belediye başkanı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun CHP’den toplu istifa ederek Yeni Parti’ye katılacakları öğrenildi.

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Umutlu

Chp topluca akepe ye gecsin,problem kalmaz...
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