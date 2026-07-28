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Ekonomi Kritik hafta başladı: Gözler FED’de
Ekonomi

Kritik hafta başladı: Gözler FED’de

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kritik hafta başladı: Gözler FED’de

Küresel piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı. Faizlerde değişiklik beklenmezken, merkez bankalarının vereceği mesajlar ve dev şirket bilançoları piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin hafiflemesiyle haftaya pozitif başlarken, gözler ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) art arda duyuracağı faiz kararlarına ve şirket bilançolarına çevrildi.

Merkez bankalarının faiz kararı haftasına girdik. Fed, BoJ ve BoE üst üste faiz kararlarını açıklayacak.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlamıştı.

Yatırımcılar bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ile dev teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara odaklandı.

FED'İN FAİZİ DEĞİŞTİRMESİ BEKLENMİYOR

Bu hafta Fed'in faiz kararı piyasaların odağında yer alacak. Fed'in bu toplantıda faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Toplantıda haziran toplantısında sadeleşen karar metninde yer alan ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde belirgin bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek.

FED BAŞKANININ SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİ TAKİP EDİLECEK

İleriye dönük yönlendirme yapmaktan uzak duran Fed Başkanı Kevin Warsh’un Fed görev grupları çalışmaları ve para politikası duruşuna yönelik aktaracağı bilgiler de takip edilecek.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı bu hafta Avrupa piyasalarının en önemli gündemi olacak. Bankanın yüzde 3,75 düzeyinde olan politika faizini sabit bırakması beklenirken, önceki toplantıda 25 baz puan artış yönünde oy kullanan iki üyenin kararlarında bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek.

JAPONYA MERKEZ BANKASI

Asya'da bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı takip edilecek. BoJ'un bu toplantıda yüzde 1 olan politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda BoJ'un politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 1,25'e kadar çıkarması yönünde ancak toplantıda verilecek mesajlara bağlı olarak bu beklentinin değişebileceği tahmin ediliyor.

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