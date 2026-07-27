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Gündem Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Adli Tıp raporu çıktı! Sıla'nın sonucu temiz, o isimler pozitif!
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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Adli Tıp raporu çıktı! Sıla'nın sonucu temiz, o isimler pozitif!

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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Adli Tıp raporu çıktı! Sıla'nın sonucu temiz, o isimler pozitif!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu test sonuçları belli oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İlyas Yalçıntaş ve Ayşe Nur Balcı’nın test sonucu pozitif çıktı. Sıla Gençoğlu’nun ise test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 ismin test sonuçları belli oldu. Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği iddiaları üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘nca operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Ünlüler, ifadelerinin ardından soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örnekleri vermişti.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda kan, saç ve idrar örneği veren şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Akın Altan, Asude Mercan, Buğra Balkaya, Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, Şefik Ömer Dolman’da ’kokain’ maddesi, Büşra Tatar’da ise ’kodein’ tespit edildi.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Aybüke Albere’nin test sonucu ise negatif çıktı.

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