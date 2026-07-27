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Gündem Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya sert sözler: "Sen manyak bir katilsin"
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Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya sert sözler: "Sen manyak bir katilsin"

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Hollywood yıldızı Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya sert sözler: "Sen manyak bir katilsin"

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) eski Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Ruffalo, sosyal medya paylaşımında Netanyahu'yu hedef alarak, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin." ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Han'ın görevden alınmasının, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin yürütülen süreci ortadan kaldırmayacağını belirten Ruffalo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştirdi.

"Adaletten kaçamazsın"

Paylaşımında Netanyahu'ya doğrudan seslenen Ruffalo, şu ifadeleri kullandı:

"Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın."

Ruffalo'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kerim Han neden görevden alındı?

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri talebinde bulunmuştu.

Bu sürecin ardından Han hakkında cinsel taciz iddiaları gündeme gelirken, Başsavcı Mayıs 2025'te gönüllü olarak görevinden izin aldı.

Mart ayında bağımsız bir heyet, Birleşmiş Milletler soruşturmasının Han hakkında "görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna vardığını açıklamıştı.

Buna rağmen UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu, Han'ın görevini ağır şekilde suistimal ettiği yönünde karar alarak dosyayı 24 Temmuz'da yapılan özel oturuma taşıdı.

Gizli oylamayla görevden alındı

24 Temmuz'da gerçekleştirilen gizli oylamada, UCM Taraf Devletler Meclisi mutlak çoğunlukla Kerim Han'ın "ciddi suistimal ve görev ihlali" yaptığına hükmederek Roma Statüsü'nün 46'ncı maddesi kapsamında görevden alınmasına karar verdi.

Han'ın avukatları ise savunma hakkı tanınmadığını, sürecin hukuka aykırı ve adil yargılama ilkelerine aykırı şekilde yürütüldüğünü savunarak karara itiraz etti.

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