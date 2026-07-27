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Gündem Bu karar Kılıçdaroğlu’nu çok üzecek! TBMM'de büyük salon Yeni Parti’ye verildi
Gündem

Bu karar Kılıçdaroğlu’nu çok üzecek! TBMM'de büyük salon Yeni Parti’ye verildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Bu karar Kılıçdaroğlu’nu çok üzecek! TBMM'de büyük salon Yeni Parti’ye verildi

CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısı hazırlıklarını tamamladı. Milletvekili sayısındaki değişiklik sonrası TBMM'deki en büyük grup toplantı salonu Yeni Parti'ye tahsis edilirken, parti logosunun yer aldığı tabela da salona asıldı.

CHP'den ayrılarak Yeni Parti çatısı altında birleşen 91 milletvekiliyle birlikte Meclis'teki siyasi dengeler değişti. Milletvekili sayısındaki yeni dağılımın ardından Yeni Parti, TBMM'nin ikinci büyük grubu konumuna yükselirken, grup toplantılarının yapılacağı salonlarda da yeni düzenlemeye gidildi.

Büyük grup salonu Yeni Parti'ye tahsis edildi

Yeni milletvekili dağılımına göre yapılan planlama kapsamında, CHP'nin uzun yıllardır kullandığı TBMM Ana Bina Büyük Grup Toplantı Salonu Yeni Parti'ye tahsis edildi.

Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, üzerinde Yeni Parti logosunun bulunduğu tabelanın salona taşındığı ve toplantı salonunun yeni döneme hazır hale getirildiği görüldü.

İlk toplantı kapalı yapılacak

Edinilen bilgilere göre Yeni Parti, Meclis'teki ilk grup toplantısını yarın basına kapalı olarak gerçekleştirecek. Partinin basına açık ilk grup toplantısının ise ilerleyen haftalarda yapılması planlanıyor.

Yeni Parti'nin bundan sonraki grup toplantılarını salı günleri saat 11.45'te gerçekleştireceği bildirildi.

TBMM Başkanlığı'ndan resmi tahsis yazısı

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla Yeni Parti'ye gönderilen yazıda, haftalık siyasi parti grup toplantılarının yapılabilmesi amacıyla Ana Bina Büyük Grup Toplantı Salonu'nun salı günleri saat 11.45 için partiye tahsis edildiği belirtildi.

CHP perşembe günü kapalı grup toplantısı yapacak

CHP ise 30 Temmuz Perşembe günü kapalı grup toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Grup Yönetim Kurulu üyeleri, grup denetçileri ile Grup Disiplin Kurulu'nun asıl ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

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