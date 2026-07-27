Ankara'da damat dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınbabasını silahla öldürdü

Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde meydana gelen olayda aile içinde yaşanan tartışma faciaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, henüz ismi açıklanmayan damat ile kayınpederi ve kayınvalidesi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından şüpheli, yanında bulunan silahla kayınpederi Yakup K. (48) ile kayınvalidesi Emine K.'ye (48) ateş etti.

Çift olay yerinde hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Yakup K. ve Emine K., olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemelerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün Sincan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüpheli yaralı olarak gözaltına alındı

Olay sırasında aynı silahla yaralandığı öğrenilen damat, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın çıkış nedeni ve yaşananlara ilişkin detayların aydınlatılması için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.