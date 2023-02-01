  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya "Yiğidim Aslanım" Trump herkesi şok etti
Medya

"Yiğidim Aslanım" Trump herkesi şok etti

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayının kim olacağı tartışmaları hız kazanırken, aslanlı posterlerle sahaya çıkan Trump'ın iddialı olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok "Bence 2024'ün favorisi Trump" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 11:06:00 -
"Yiğidim Aslanım" Trump herkesi şok etti

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayının kim olacağı tartışmaları hız kazanırken, aslanlı posterlerle sahaya çıkan Trump'ın iddialı olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok "Bence 2024'ün favorisi Trump" dedi.

Altınok, özetle şunları kaydetti:

"ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı kim olacak?

Florida Valisi seçilen Ron DeSantis'in adını ananlar var.

Ama aslanlı posterlerle sahaya çıkan Trump iddialı... "Daha önce hiç olmadığım kadar öfkeli ve kararlıyım. Bu ülkemizi kurtarabilmek için son şansımız" diyor.

Bence 2024'ün favorisi Trump."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23