"Yiğidim Aslanım" Trump herkesi şok etti
ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayının kim olacağı tartışmaları hız kazanırken, aslanlı posterlerle sahaya çıkan Trump'ın iddialı olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok "Bence 2024'ün favorisi Trump" dedi.
ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayının kim olacağı tartışmaları hız kazanırken, aslanlı posterlerle sahaya çıkan Trump'ın iddialı olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok "Bence 2024'ün favorisi Trump" dedi.
Altınok, özetle şunları kaydetti:
"ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı kim olacak?
Florida Valisi seçilen Ron DeSantis'in adını ananlar var.
Ama aslanlı posterlerle sahaya çıkan Trump iddialı... "Daha önce hiç olmadığım kadar öfkeli ve kararlıyım. Bu ülkemizi kurtarabilmek için son şansımız" diyor.
Bence 2024'ün favorisi Trump."