YHT’yle 10 yılda 50 milyon yolcu taşındı

2009’da Ankara-Eskişehir arasında hizmet vermeye başlayan ve halen 4 hatta sefer yapan yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı. Bu yolcuların 14 milyon 537 bini, günde ortalama 14 sefer yapan Ankara-Konya hattını kullandı.

Ankara-Eskişehir hattında 17 milyon 284 bin, Ankara-İstanbul hattında 13 milyon 321 bin, Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 4 milyon 627 bin yolcu taşındı. Günlük ortalamalara bakıldığında Ankara-Konya hattında 5 bin 900, Ankara-Eskişehir hattında 3 bin 850, Ankara-İstanbul hattında 9 bin ve Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 3 bin 200 yolcu seyahat etti. TCDD Taşımacılık AŞ tarafında yaptırılan ankete göre YHT’ler en çok akraba ve iş ziyaretleri ile turistik gezilerde kullanıldı.