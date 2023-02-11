Yetkili kurumdan açıklama Türkiye: Üniversiteler tatil mi, hangi? 2023 Üniversiteler online mi oluyor, niye? Deprem yardımı var mı?

Ülkemizdeki tüm okullar 20 Şubat’a dek tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den tatil için yeni açıklamalar gelmesi sonrası üniversiteler de senato kararlarıyla tatil kararlarını duyurmaya başlamıştı ardından ikinci bir duyuruya kadar bahar yarıyılı açılışı ertelenmişti. Bunun üzerine üniversite öğrencileri online eğitim olup olmayacağını merak etmeye başladı.

2023 ÜNİVERSİTELER ONLINE OLUR MU?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), tüm üniversitelerin bahar yarıyılının açılışını ikinci bir duyuruya kadar ertelediklerini açıkladı. Öğrenciler bunun üzerine derslerin online olup olmayacağını merak ediyor. Üniversitelerin online olup olmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu yönde bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2023?

Yükseköğretim Kurulu'nca tüm üniversite öğrencileri için bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği duyurdu.

2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaşanan deprem sonrası iki kez tatil kararı açıklandı. Deprem bölgelerinde ilk tatilin açıklanmasının ardından okullar ülke genelinde 20 Şubat'a kadar okullar tatil edildi.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son yaptığı duyuruda; Tüm Türkiye'de eğitim öğretimin 20 Şubat'ta başlayacağı bildirildi. Bu durumda en azından deprem bölgeleri dışındaki okulların 20 Şubat’ta başlayacağı düşünülüyor.

YKS ERTELENECEK Mİ 2023?

YKS sınavının deprem sebebiyle ertelenip ertelenmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Üniversite öğrencilerine 2 bin TL’lik destek! Şartlar neler?

Körfez belediyesi üniversite öğrencilerine 2 bin tl nakdi yardım desteği açıkladı. Peki ya şartlar neler?

Körfez Belediyesi’nin, 2022-2023 yılı dönemi için üniversite öğrencilerine vereceği eğitim desteği başvuruları devam ediyor. Lisans bölümünü kazanarak ilk kez kayıt yaptırıp aktif olarak eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine 2 bin TL destek sağlanacak. Eğitim desteğinden devlet üniversiteleri ile Türkiye’de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen, kendisi ve ailesi Körfez’de ikamet eden, 22 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilecek.