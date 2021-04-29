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Gündem Yetim çocuklar unutulmuyor
Gündem

Yetim çocuklar unutulmuyor

Yetim Vakfı, 2021 Ramazan çalışmaları kapsamında hayırseverlerin desteklerini yetimlere ulaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:48:00 -
Yetim çocuklar unutulmuyor

“Ramazan Bereket Yetim Emanet” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştiren Yetim Vakfı ekipleri, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, yetim ailelerinin kapılarını çalıyor. Hayırsever bağışçıların emanetlerini, gerçek sahibi olan yetim ailelere ulaştırıyor.

Yaşadığımız dünyada savaş, doğal afet, açlık ve kıtlıklar, kaza ve hastalıklar nedeniyle milyonlarca çocuk yetim kalmakta; yetimlerin yarıya yakını ise aile ve kurum korumasından mahrum bulunmaktadır.

Ramazan çalışmaları hakkında açıklama yapan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, “Her Ramazan olduğu gibi bu sene de yetim çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olmaya gayret ediyoruz. Bağışçılarımızın desteklerini ailelerimize teslim etmeye devam ediyoruz." dedi.

‘Zekat ve fitrelerinizi bağışlayabilirsiniz’

Zekat kelimesinin artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hâl ve övgü anlamlarına geldiğini belirten Murat Yılmaz, “Vakıf olarak zekatlarınızı yetimlere ve ailelerine ulaştırıyoruz. Çaresiz kadın, çocuklara hem selamınızı hem de zekatlarınızı götürüyoruz. İyiliğin en değerli anahtarlarından biri olan Zekat ile siz de hayrın kapısını aralayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bayramda yetimleri unutmayalım

Bu bayramda bizleri umutla bekleyen yetimleri yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Yılmaz, “Toplumun en hassas kesimi olan yetimler ve yetim anneleriyle ilgileniyoruz. Bununla birlikte bayrama yeni elbiseleri ile girmek isteyen yetim çocuklarımıza bayramlık hediye edeceğiz. İlk etapta 25 bin çocuğumuzu giydireceğiz. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu rakamları aşacağız inşallah.” diye konuştu.

Destek olmak için detaylı bilgi

Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde zor şartlar altında mücadele veren yetim ailelere; zekâtlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı ve kumanyalarınızı Yetim Vakfı’na bağışlayarak yetimlere destek olabilirsiniz.

Yetim Vakfı Yetim Sponsorluk/Hamilik Sistemiyle ayda 150 TL ile bir çocuğun eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve kısmen de barınma ihtiyaçlarına destek olabilirsiniz. Başvuru için yetimvakfi.org.tr adresinden başvuru yapabilir, detaylı bilgi için 0212 970 60 60 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

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