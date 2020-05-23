Yetim çocuklar "hayır zinciri"yle bayram sevinci yaşıyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - KÜBRA KARA - Sarıyer'de başlatılan "Bayramda bir çocuğun sevincine ortak ol" kampanyasına destek veren hayırseverlerin aldıkları hediyeler, bayram şekeri ve bayram harçlığı ile birlikte yetim çocuklara kargoyla gönderilerek, pandemi sürecinde "bayram sevinci" yaşatıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sarıyer Şubesi ile Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) İstanbul Şubesi gönüllülerince ramazan ayında başlatılan "Bayramda bir çocuğun sevincine ortak ol" kampanyası tüm Türkiye'den büyük destek gördü.

TDV ve KAGEM gönüllülerince Sarıyer genelinde tespit edilen, koronavirüs pandemisi sürecinde daha zor zamanlar geçiren yetim, mülteci ya da ihtiyaç sahibi çocukların yaş, fiziksel durumları ve cinsiyet bilgileri sosyal medyadaki yardımseverle paylaşılıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda online alışveriş sitelerinden çocuklar için ayakkabı, gömlek, pantolon, çanta ve çeşitli hediyeler alan yardımseverler, ürünleri TDV Sarıyer Şubesi'ne gönderiyor. Buradaki paketlere "bayram şekeri ve bayram harçlığı" ekleyen din görevlileri, özenle hazırladıkları paketleri çocukların evlerine götürerek mutluluklarına ortak oluyor.

Sosyal medyadan aldıkları ürünleri gönderen yardımseverler de hediyeleri alan ve büyük mutluluk yaşayan çocukların sevincine onların görüntüleri aracılığıyla eşlik ediyor.

- "Hayır zincirine ortak olduğumuz için çok mutluyuz"

Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu Türkiye'nin dört bir yanından destek bulan kampanyaya ilişkin AA muhabire açıklamada bulundu.

"Bayramda bir çocuğun sevincine ortak ol" kampanyasını internet ve sosyal medya üzerinden karşılık bulduğunu ve birçok etkileşim aldığını belirten Kadıoğlu, "Gönüllülerimiz çocukların yaş, cinsiyet ve ihtiyaç durumlarını belirliyor. Biz bu bilgileri çocukların mutluluğunu paylaşmak isteyen gönüllülerle paylaşıyoruz. Onlar da internet üzerinden istediği çocuğa uygun ayakkabı, gömlek, pantolon, çanta ve hediye alıp kargoyla gönderiyor. Biz de buradaki gönüllülerimiz aracılığıyla o hediyeleri çocuklara iletip mutluluklarına aracılık ediyoruz." diye konuştu.

Kadıoğlu, pandemi sürecinin çocuklar için birçok zorluğu da beraberinde getirdiğini, din görevlileri olarak bu dönemde çocukların her yıl yaşadığı bayram sevincini canlı tutmak için emek verdiklerini söyledi.

Hediyeleri alan çocukların büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Kadıoğlu şöyle devam etti:

"Biz de gönüllülerimizin hediyelerine ek olarak bayram çikolatası ve bayram harçlığı koyarak miniklerimize ulaştırıyoruz. Çocuklar böylece bir hayır zinciri içinde mutluluk yaşıyorlar. Din görevlisi ağabeyleri ve ablaları buluşan çocuklar bizlere de erken bir bayram sevinci yaşatıyor. Kampanyamıza Türkiye'nin her yerinden destek geldiği için çok mutluyuz. "



















