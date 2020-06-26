Yetersiz uyku hangi hastalıklara zemin hazırlıyor?

Günlük işlevlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan uyku, insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, gün içerisinde ortalama 7-8 saatlik düzenli uykunun konsantreyi arttırdığını ve stresi azalttığını söylüyor. Düzenli uyku sağlığa birçok fayda sağlıyor ancak düzensiz veya yetersiz uyku, vücudun biyolojik fonksiyonunu olumsuz etkiliyor ve ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

Uzmanlar, yetersiz uykunun özellikle beyin fonksiyonlarını alt üst ettiğini ve konsantre eksikliği, yorgunluk, stres gibi rahatsızlıklara davetiye çıkardığını söylüyor. Yapılan birçok araştırma, sağlıklı bir insanın kesintisiz olarak 7-8 saat uyuması gerektiği; az uykunun kalp hastalıklarından obeziteye kadar ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

İşte kalitesiz uykunun 5 zararı

- Hormonları bozar, gün içerisinde vücuda alınan karbonhidratlı yiyeceklerin yağa dönüşmesini sağlar.

- İştah oranını arttırır; kilo artışı ve obeziteye davetiye çıkarır.

- Kan akışı sağlayan damarların tıkanmasına, inme ve felç gibi riskli hastalıkların yaşanmasına yol açabilir.

- Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı ve çeşitli kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlar.

- Yapılan araştırmalar, yetersiz uykunun kanserli hücrelerin oluşumuna neden olduğunu da göstermiştir.