Yetenek sınavı ne zaman? 2022 MEB yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar hangileri?

Yetenek Sınavıyla öğrenci alınan okulların kontenjan girişleri ile bu okullara başvuru, sınav, tercih, yerleştirme, sonuçların ilanı ve kayıtlara ilişkin takvim hem yetenek sınavına başvuran öğrenciler hem de velileri tarafından merak edilmekte. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine Yetenek Sınavı Puanına göre öğrenci alınacaktır.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar başvuru tercih sınav ve yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan okulların başvuru-tercih, yetenek sınavı, yerleştirme ve kayıt süreci Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme işlemleri başlamadan önce tamamlanacaktır. Bu okullara kesin kaydı yapılan adaylar diğer okul türlerini tercih edemeyecektir. Ancak, adaylar Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıtlı olduğu okuldaki kaydını iptal ettirmesi durumunda diğer okul türleri için tercih yapabileceklerdir.

Güzel sanatlar liseleri nedir?

Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanlarında, spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesinde kaynaklık etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl veya Hazırlık+4 yıl olan okullardır.

Güzel sanatlar liselerinde hangi dersler verilmekte?

Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar (resim), müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ile tiyatro alanlarında eğitim verilmektedir.

Spor liselerinde hangi dersler var?

Spor liselerinde çerçeve öğretim programları ile protokol ve/veya proje kapsamında bireysel ve takım sporları ile ilgili spor alanında eğitim verilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığınca Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan hükümlere göre spor liselerinden mezun olan öğrencilerden talep edenlere yalnızca bir spor dalında “Yardımcı Antrenörlük Belgesi” verilmektedir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar hangileri?

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan okullarla ilgili listeler Kılavuzda yer alan Çalışma Takvimine göre e-Okul Sisteminden yayımlanır. İlan edilen listelerde okulların ili, ilçesi, adı, adresi, pansiyonu olup olmadığı, okulda bulunan alan bilgileri yer alacaktır. Okulun pansiyonu varsa boş kontenjanı ve müracaatlar konusunda ilgili okul müdürlüğünden mutlaka bilgi alınmalıdır.

MEB yetenek sınav başvuruları ne zaman?

Yetenek sınavı başvuruları nasıl yapılacak? Yetenek Sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler EK-1 Formu doldurup imzalı olarak sınavına girmek istediği okul müdürlüklerinden birine başvuruda bulunması halinde veli adına okul müdürlüğünce öğrencinin bireysel başvurusu yapılabilecektir. Başvuru sırasında;

Adaylar Yetenek Sınavına girmek için okul türü ve alan farklılığına bakılmaksızın (güzel anatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) en fazla 3 (üç) tercihte bulunabilecektir. Bu tercihler aynı okulun farklı alanları olabileceği gibi birden fazla okulda aynı veya farklı alanlar da olabilecektir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan liseler

MEB yetenek sınavı başvuru kılavuzu ve yetenek sınavı ile öğrenci alan liseler için tıklayın