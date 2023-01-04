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Medya Yesinler sizin solculuğunuzu! Cumhuriyet emekçilere savaş açtı
Medya

Yesinler sizin solculuğunuzu! Cumhuriyet emekçilere savaş açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li belediyeler tarafından hukuksuzca işlerinden kovulan belediye çalışanlarına yönelik, "Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar yasal düzenleme ile işlerine dönecek" müjdesi, sözde hak-hukuk-emek savunucusu Cumhuriyet'in hoşuna gitmedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 19:46:00 -
Yesinler sizin solculuğunuzu! Cumhuriyet emekçilere savaş açtı

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuştu.

Erdoğan, seçimlerden önce namus sözü verip işçinin ekmeği ile oynayan CHP'yi eleştirerek, belediyelerdeki işlerinden hukuksuzca çıkartılan çalışanların yapılacak yasal düzenleme ile tekrar işlerine iade edileceklerini müjdeledi:

Ülkemiz son 20 yılda ayağına vurulan diğer prangalarla birlikte ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur. Hatta hatırlayın seçimler öncesinde ne deniyordu.? Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz deniliyordu. Büyükşehir belediyeleri dahil, kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile evet, görevlerinin başına dönecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi, sözde hak-hukuk-emek savunucusu Cumhuriyet'i rahatsız etti.

Her dem işçi haklarından dem vuran Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzbinlerce kişiye verdiği müjdeyi, "Belediyelere yeni darbe." başlığı ile duyurdu.

İşte Cumhuriyet'in "emekçiden yana" maskesini düşüren o haber!

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