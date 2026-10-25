3 milyona yakın aday başvuru yapmıştı! KPSS Ortaöğretim başladı

Beklenen sınav başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava ortaöğretim kurumlarından mezun olanlarla sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adaylar katılıyor. KPSS Ortaöğretim için 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruluyor, 130 dakika cevaplama süresi veriliyor. Saat 12.25'te sona erecek sınav için ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Genel yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden, genel kültür testi ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konulardan oluşuyor.

BAŞVURU YAPANLARDA ERKEKLER FAZLA

KPSS Ortaöğretime, 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659'u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurdu. Sınava katılacak engelli aday sayısı da 11 bin 984 oldu. Açıklamaya göre; sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 7 bin 823 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 194 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 3 bin 748 aday sınava katılacak.

32 BİN EMNİYET EKİBİ GÖREV YAPIYOR

Diğer yandan sınavda 415 bin 502 kişi görev yapıyor, sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada. Ayrıca 578 ÖSYM temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi.

SONUÇLAR 19 KASIM’DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek. KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemeyecek.