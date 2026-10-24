Müslüman kadın tarza değil farza bakar! Nur Sûresi’ni paylaşan tebliğci amcaya linç!

Metroda seyahat ettiği sırada yaşlı bir şahsın kendisine Nur Suresi'nden örtünme ve iffetle ilgili ayet yazılı bir kağıt uzattığını belirten genç kız; "Al senin, sana yazıldı" sözleriyle giyim tarzına müdahale edildiğini ve "teşhirci" imasında bulunularak psikolojik baskıya uğradığını iddia etti.

"AL, SANA YAZILDI" DİYEREK UZATTI

İslami ve insani bir hassasiyetle tebliğ vazifesini yerine getiren yaşlı adama adeta kin kusan genç kadın, kulaklıkla müzik dinlediği esnada bir şahsın kendisine tiksinir bir tavırla yaklaştığını ileri sürdü. Şahsın ısrarla kağıdı uzattığını ifade eden kadın, "Elime bir kağıt tutuşturuldu. 'Al senin' dedi. 'Hayır bana ait değil' diyorum. 'Al ayet, senin bu, sana yazıldı' diyerek üç kez tekrarladı" ifadelerini kullandı.

NUR SURESİ'NE DÖNÜP BAKMAMIŞ BİLE

Kendisine verilen kağıtta Nur Suresi'nin kadınların örtünmesi ve iffetine dair mealinin yer aldığını belirten genç kız, kağıttaki "...Mecburen görünen kısımları müstesna, güzelliklerini ve süslerini teşhir etmesinler" ifadelerine dikkat çekti.

Kendisine "teşhirci" imasında bulunulduğunu savunan genç kadın, sosyal medyadan yaptığı buram buram şov ve nefret kokan paylaşımında "Bana neden bunu yaptın ki? Psikolojimi o kadar bozdu ki... Yaşı başı da var. Bir şey de diyemedim, sesim içime kaçtı. Yanımdaki adam benden daha çok sinirlendi" sözlerini sarf etti.

GENÇ KADINA TEPKİ YAĞDI

İslam’ın emri olan bir farzı kendisine takdim eden yaşlı adama yönelik kin ve nefret kokan paylaşım sosyal medyada büyük tepki gördü. Genç kadının Allah’ın emri yazılı olan kağıdı okumak yerine adamın sözlerine takıldığını ifade eden sosyal medya kullanıcıları, “Doğruyu yapan amcayı tebrik ediyorum”, “Bak ne kadar kibar davranmış sana. Saldırı yok bağırma çağırma yok tehdit hakaret yok. İster okur uyarsın istersen de yırtıp atarsın o kağıdı”, “Allah ne diyor diye bakmamış kul ne diyor diye bakmış. Yazık!”, “Müslüman olan kıyafetinin tarzına değil, Allah’ın farzına bakar. Helal olsun o amcaya”, “Adama bir de kibirli suçlaması yapmış. Hem suçlu hem güçlü. Allah hidayet versin”, “Ne demiş ki adam ben cennetligim sen cehennemlik misin demiş. En güzel şekilde sessizce Allah’ın ayetlerini bildiren bi not uzatmış hakaret mi etmiş laf mı söylemiş, sizin bahsettiğiniz uyarma şekli nasılmış hele bi yazar mısınız!”, “Siz iyi misiniz amca aşk mektubu yazsa tamam da amca kırmadan vermiş, o kendini reklam yapmış eğer inanmıyorsa yazılanlara yırtıp atsaydı bu yaygara niye?”, “Orada ses çıkarmamış, kalkmış sosyal medyadan feveran ediyor. Sırf takipçi kazanmak için kendi şovunu yapmış.” şeklinde yorumlarda bulundular.