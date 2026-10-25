Devlette yeşil enerji devrimi! Elektriğinin yüzde 90'ı güneşten karşılanmaya başladı
İklim değişikliğiyle mücadele ve yerli-millî kaynakların etkin kullanımı noktasında örnek bir projeye imza atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İklim değişikliğiyle mücadele ve yerli-millî kaynakların etkin kullanımı noktasında örnek bir projeye imza atıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kurduğu 4,5 megavatlık dev Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile merkez binalarının elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını güneşten karşılamaya başladı.
Bakan Kurum, sanal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Enerjimizi güneşten alıyoruz. Elmadağ'daki tesisimizde 7 bin 584 güneş paneli ile enerjimizi temiz kaynaklardan üretiyoruz. Bu sayede yenilenebilir enerji kullanım oranımızı yüzde 90'a taşıdık. Güneşin gücünü üretime, temiz enerjiyi geleceğe dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.
'ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE İLGİLİ FAALİYETLERİ 2017'DE BAŞLATTIK' Bakan Kurum, paylaşımda tesisin görüntülerine de yer verdi. Görüntülerde yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu, "Bakanlığımızla enerji verimliliğiyle ilgili faaliyetleri biz 2017 yılında başlattık. Tabii bu belli bir periyotla devam eden planlı bir çalışmaydı. Önce Bakanlığımız otopark alanında, açık otopark üzerinde biz 700 kilovatlık bir güneş enerjisi santrali yaptık. Daha sonra Bakanlığımızın elektrik tüketiminin tamamına yönelik olarak Elmadağ'da güneşlenme günleri uygun olan, GES kurulumuna elverişli olan bir arazide 4,5 megavatık bir GES yapımı için faaliyete başladık" dedi.
'ELEKTRİK İHTİYACIMIZIN YÜZDE 90'I YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN' Elmadağ GES'in 2 yıllık inşa sürecinin ardından bu yıl haziran ayı sonunda üretime geçtiğini ifade eden Kulaklıoğlu, "Açık otoparkımıza yaptığımız güneş enerjisi santrali ile birlikte yenilenebilir enerji kaynağı kullanımımız yüzde 14'tü. Elmadağ'da yaptığımız GES'le birlikte biz bu oranı yüzde 90'a taşıdık. Şu anda 4,9 megavatlık bir kurulu güce sahibiz. Biz Bakanlığımız merkez teşkilatı binalarının, merkez kampüsümüzün ve Gölbaşı'ndaki binalarımızın elektriğinin yüzde 90'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya başladık" diye konuştu.
'KARBON AYAK İZİNİ AZALTIYOR, KAMU KAYNAĞINI ETKİN KULLANIYORUZ' Kulaklıoğlu, çevre dostu bu adımla kamu kaynaklarının verimli kullanımının hedeflendiğini dile getirerek, "Elektrik enerjisinin yüzde 90'ını yenilenebilir enerji kaynağından, yani güneş enerjisi santralinden karşılayarak biz karbon ayak izinin, karbon emisyonunun azaltılmasına da katkı sunmuş olacağız. Kamu kurumları olarak kamu kaynağını kullanıyoruz. Dolayısıyla güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde etme, kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından uzun vadeli bir projedir" açıklamasında bulundu.
'COP31 ÖNCESİ BÜTÜN KAMU KURUMLARINA ÖRNEK OLUYORUZ' Çalışmanın Bakanlığın taşra teşkilatlarına da yayılacağını belirten Kulaklıoğlu, "Aslında biz bunu yaparak bütün kamu kurumlarına da örnek bir tesis yapmış oluyoruz.
Bütün çabamız iklim değişikliğinin konuşulduğu, çevre problemlerinin yaşandığı dünyada, COP31'e ev sahipliği yapacağımız bir zamanda tüm kamu kurumlarına örnek teşkil ederek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını tavsiye etmek. Bundan sonraki süreçte bizim Türkiye genelindeki 81 il müdürlüğümüzün elektrik tüketimine yönelik GES ya da RES yapımı ile ilgili yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde etme çalışmalarımız devam edecek" dedi.
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