Devlette yeşil enerji devrimi! Elektriğinin yüzde 90'ı güneşten karşılanmaya başladı

'ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE İLGİLİ FAALİYETLERİ 2017'DE BAŞLATTIK' Bakan Kurum, paylaşımda tesisin görüntülerine de yer verdi. Görüntülerde yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu, "Bakanlığımızla enerji verimliliğiyle ilgili faaliyetleri biz 2017 yılında başlattık. Tabii bu belli bir periyotla devam eden planlı bir çalışmaydı. Önce Bakanlığımız otopark alanında, açık otopark üzerinde biz 700 kilovatlık bir güneş enerjisi santrali yaptık. Daha sonra Bakanlığımızın elektrik tüketiminin tamamına yönelik olarak Elmadağ'da güneşlenme günleri uygun olan, GES kurulumuna elverişli olan bir arazide 4,5 megavatık bir GES yapımı için faaliyete başladık" dedi.