Yeşim Salkım'ın acı günü! 3 doz aşılıydı, koronavirüse yenik düştü

yeniakit.com.tr

Şarkıcı Yeşim Salkım, geçtiğimiz haftalarda babası Dursun Salkım'ın koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve dua istemişti.

Yeşim Salkım, tam aşılı olduğunu belirttiği ve bir süredir hastanede tedavi gören babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Salkım, "Sizin hiç babanız öldü mü? Cenette buluşalım babam..." ifadesiyle vefat haberini duyurdu.

3 doz aşılı olduğunu açıklamıştı

Yeşim Salkım, babası Dursun Salkım'ın daha önce 3 doş aşı olduğunu duyurmuştu:

3 doz aşılı babam yaşama tutunmaya çalışıyor yanındaki yardımcısı 2 doz #BioNTech sonrası covid oldu evde 2 kadın bir hemşire her gün babamın yanında hastane önermiyorlar solunum azaldı güçlendirmeye çalışıyoruz şimdi işinize bakın benim canımı sıkmayın toptan yazdım.