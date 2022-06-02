Pazardan ya da marketlerden aldığınız yeniliklerin saklanması zordur. Bilinçsiz şekilde saklanan bu yeşilliklerin kısa sürede solmaması için neminin alınması ve kurutulması gerekir. Nem kısa sürede bozulmalarına ve sararmalarına neden olur böylece besleyici özellikleri de ortadan kalkar. Yeşillikler bozulmadan uzun süre nasıl saklanır merak ediyorsanız iyice kurutup kavanozda saklamanız uygun olacaktır. Bu şekilde en azından 1 hafta saklayabilirsiniz.

Doğru saklama yöntemleri pazar alışverişlerinde ertesi gün çöp olan yeşilliklerle karşılaşmanızı da önleyecektir. Farklı özellikleri olan sebzeler kullanılarak yiyecekleri uzun süre dolabınızın sebze kısmında saklayabilirsiniz.

Yeşillikler bozulmadan uzun süre nasıl saklanır? Yeşil yapraklı sebzeler nasıl saklanır?

Bir kaç saat yeşilliklerin üzerindeki fazla su kuruyana kadar bekletin. - Ardından bu yeşillikleri elinizle gevşek bir demet yapın. - Bir kavanoza yeşilliklerin sapları aşağıda kalacak şekilde yerleştirin ve daha sonra kavanozun kapağını kapatıp buzdolabına koyun.

Yeşilliğin Bağlarını Çözün

Yeşillikler genelde lastik ya da iple bağlıdır. Öncelikle bu bağları çözmeniz gerekir. İyice kestiğiniz saplarını atın ve yıkayın. İyice kuruttuktan sonra kapağı olan bir kavanoza saklayarak dolaba kaldırın. Bu şekilde israf da olmayacak ve yeşilliklerinizi taze olarak kullanabileceksiniz. Yeşilliklerin bağlarını uzun süre altta tutarak saklarsanız başarılı olabilirsiniz. Bu yeşilliklerin bağlarını çözerek yıkamadan da kurutup aynı şekilde saklayabilirsiniz. maydanoz, roka gibi yeşilliklerin uzun süre saklanması mümkün olmaz. Zaten tazeyken tüketilmeleri uygundur.

Yeşillik Tüketimi

Her öğünde çiğ olarak tüketilebilen yeşillikler salatalarla çok sık kullanılır. Salata dışında son yıllarda moda haline gelen detoks sularında da yeşilliklerin kullanıldığını biliyoruz. Yeşillikleri limonla tüketmek son derece yararlıdır. Çünkü bu şekilde demir emiliminin de başarılı biçimde olması söz konusu olacaktır. Yeşil sebzeler kısa sürede bozulacağı için besin değerleri de yok olur. Bu yüzden aldığınız sebzeleri saklamadan evvel yıkamamanız son derece önemlidir. Yıkarsanız çok daha çabuk bozulmalarına neden olursunuz.

Yeşilliklerin Pişirilmesi

Ispanak, brokoli, taze fasulye gibi sebzelerin de uzun süre bozulmadan saklanması mümkün olmaz. Bu yüzden en mantıklısı, yeşillikleri taze olarak alıp tüketmektir. Taze biçimde tüketilen bu sebzeleri fazla pişirmemek gerekir. Binlerin fazla pişirmeleri besleyici değerlerini azaltır. Haşlama ya da az pişirmeyle kullanılan yeşillikler sindirimi kolaylaştırır ve cildin güzelleşmesini sağlar. Böylece sağlıklı bir besinin yaratılması mümkün olur.

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