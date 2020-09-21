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Siyaset Yeşiller Partisi kuruldu
Siyaset

Yeşiller Partisi kuruldu

Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde bugün Yeşiller Partisi kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:36:00 -
Yeşiller Partisi kuruldu

Ahmet Davutoğlu’nun ve Ali Babacan’ın AK Parti’den ayrılarak kurduğu yeni partiler sonrası gözler Muharrem İnce’ye çevrildi. CHP’den dışlanarak ‘Memleket hareketi’ni başlatan İnce’nin yeni parti kuracağı iddiaları gündeme geldi.

Tüm bu gelişmelerden sonra siyasi kulislerde yeni parti beklentileri, ortaya atılan iddialarla da güçlendi.

Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde bugün Yeşiller Partisi kuruldu. Yeşil politikayı öne çıkaran parti belgeleri İçişleri Bakanlığı’na yolladı.

Yeşiller Partisi, Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde, 110 kurucu üyeden oluşuyor.

Belgelerini İçişleri Bakanlığı'na teslim ederek kurulan Yeşiller Partisi'nin Eş Sözcüsü Emine Özkan üç büyükle karşı karşıya olduklarını belirterek, toplumsal sorunların olduğunu söyledi.

Karbonsuz ekonomi ve yeşil düzen diyerek kurulan partinin sözcüsü Emine Özkan, ‘Yeşiller olarak, bozulmuş su döngüsünü onaran, tarımsal, evsel ve endüstriyel su kullanımında su tasarrufunu amaçlayan su politikaları geliştireceğiz’ önerisini ortaya attı.

LGBTİ’ye yeşil ışık

Yeni kurulan parti, millet ittifakının izini sürdü. Hak ve eşitlik vurgusu yapan Yeşiller Partisi, ‘özgürlük’ şarkıları söyleyerek LGBTİ’ye yeşil ışık tuttu.

Parti, ‘tüm bireylerin özgürleşmesi için yapısal ve ilişkisel değişiklikleri her alanda sürekli kılmak için yola çıkıyoruz’ dedi.

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Yorumlar

Ozkan Taner

emirleri yurtdisindan alip sokaga, ekoloji bahanesiyle ne zaman iniyorsunuz?
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memleketim

aha bir bunlar eksikti millet ittifakına katılırlar.acaba arkalarında kim var
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